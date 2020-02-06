Обыски на «Плюсах»: эксперты назвали причины и последствия для Зеленского

Служба безопасности Украины (СБУ) обыскала 5 февраля редакцию телеканала "1+1" и квартиры отдельных журналистов в рамках дела о незаконной прослушке заседания премьер-министра Алексея Гончарука с министрами, руководством НБУ и представителем Офиса президента.



Эксперты высказали изданию "Комментарии" свою оценку подобных действий, которые в украинском обществе связывают как с наступлением на свободу слова, так и с защитой нацбезопасности.



Реакция других СМИ показательна

Учитывая то, что группа "1+1 медиа" принадлежит одному из вероятных инвесторов партии "Слуга народа" (СН), визит правоохранителей и спецслужб туда скорее похож на внутренние разборки групп влияния во власти, чем на защиту государственных интересов, считает политический эксперт Денис Гороховский.



"Это же мнение поддержал ряд народных депутатов, которых считают близкими к Игорю Коломойскому, прямым текстом обвинив главу СБУ Ивана Баканова в отработке политического заказа, – подчеркивает политэксперт. – Никаких особых последствий вчерашний визит ни для одной из сторон нести не будет, тем более, что мы имеем десятки подобных прецедентов, которые аналогично заканчивались ничем".



В данном случае, отмечает Гороховский, интереснее наблюдать реакцию других СМИ на визит СБУ.



"За предыдущие шесть лет правоохранители зачастую выбирали себе для визитов исключительно группу СМИ, которая открыто критиковала власть и не поддерживала политику президента Порошенко. При этом журналисты 1+1, как и представители ряда иных лояльных к власти СМИ, не только не поддерживали коллег, но и призывали к скорейшей расправе над ними, – говорит политэксперт. – Сегодня же мы видим, что те СМИ, которые еще недавно сами подвергались подобному внимаю правоохранителей, публично поддержали коллег из 1+1 и призвали правоохранителей не устраивать травлю СМИ в угоду отдельных представителей власти".



Национальная безопасность под угрозой

Руководитель Центра общественно-информационных технологий "Форум", политический эксперт Валерий Дымов называет происходящее прогнозируемыми последствиями разношерстности провластной команды.



"Людей в партию "Слуга народа" набирали не по идеологическим, профессиональным и другим маркерам, а по принципу – побыстрее набрать хоть кого-то под вывеску Зеленского, – говорит эксперт. – Фракция СН – разношерстная, там есть разные группы, за ними стоят разные по масштабам и силам олигархические, экономические кланы. Один из таких центров – условная "команда Коломойского" (Дубинский, Бужанский и др.). Они выступают с неким "особым мнением", далеко не всегда совпадающим с "линией партии". Уже были конфликты с деньгами в конвертах, с полиграфом, с неголосованием по ряду законопроектов, с "наездами" на премьера. И Зеленскому оставалось либо покарать "смутьянов", либо утереться и молчать, тем самым согласившись с тем, что они делают и говорят".



При этом, в том же скандале с "пленками Гончарука", удар всё равно приходился по Зеленскому, уверен Дымов. Ведь президент у нас (так уж повелось) отвечает за всё, даже за то, за что как бы не должен отвечать, согласно его полномочиям.

"После того, как были "слиты" аудиозаписи с совещания премьера, Зеленский окончательно понял, что не всё в порядке в "нашем королевстве". И дал спецслужбам две недели на то, чтобы они нашли виновных в прослушке. И это решение было абсолютно правильным, – подчеркивает эксперт. – Данные, полученные людьми, осуществлявшими запись в кабинете премьера, могли причинить вред не только Гончаруку или Зеленскому. Они могли ударить по всей Украине как государству. Так что речь именно о защите национальной безопасности".



По мнению Дымова, соответствующие данные Зеленскому "положили на стол" почти сразу. И тут возник контраверсийный вопрос.



"Если СБУ пошло по ложному следу, начав соответствующие действия в "1+1", в офисе Дубинского, это воспринималось бы обществом как некий "наезд" на СМИ, – поясняет эксперт. – Ответственность ложилась бы главу СБУ Баканова – человека Зеленского, лояльного ему, имеющего с ним связи еще по "Кварталу". То есть – в ответе был бы сам Зеленский. А если бы были найдены некие доказательства, тут уже удар приходился бы по членам фракции, связанным с Коломойским и с холдингом "1+1" в том виде, в каком он находится в данный момент. Так или иначе, конфликт "в доме Зеленских" снижал бы рейтинг президента. Поэтому ему так нелегко далось это решение".



Дымов уверен: важно, чтобы эти обыски, даже в случае, если дадут определенный результат, не стали прецедентом борьбы с неугодными СМИ, со свободой слова как таковой.



"Существует очень тонкая линия между "наездом" на свободу слова и поиском действительно виноватых (коррупционеров, а то и просто врагов Украины), которые могут прикрываться свободой слова, – отмечает эксперт. – В любом случае мы имеем конфликтную ситуацию. И важно очень аккуратно пройти по этому тонкому льду".



Время для обысков выбрано не случайно

Юрист Андрей Вигиринский уверен: кто бы ни записывал Гончарука, нужно понимать, что речь не о фамилии, а о должности.



"Кто-то проник со звукозаписывающим устройством в правительственное помещение и осуществил запись разговора первых лиц государства. Вполне возможно, что во время этой беседы обсуждались вопросы, связанные с государственной тайной. Соответственно, человек, который это осуществил, собрал незаконным способом информацию, которая может причинить вред интересам государства Украина. С формальной точки зрения – это преступление, – говорит Вигиринский. – Так что имеем достаточные основание говорить о наличии оснований для соответствующего уголовного производства".



В ходе расследования, возможно, каким-то образом был получен оригинал записи, отмечает юридический эксперт. Исходя из каких-то детализирующих признаков, специалисты установили, что к самой аудиозаписи, ее монтажу или заливке файла в YouTube причастен определенный компьютер (компьютеры) с определенным IP. И что данная аппаратура "привязана" к тем адресам, по которым вчера и проходили обыски.



"С точки зрения уголовного процесса, если вы понимаете, что кто-то совершил подобное преступление (в том числе монтаж и "слив"), то понимаете и то, что на компьютере мог сохраниться оригинал записи, – продолжает Вигиринский. – А с его помощью можно выйти на субъекта, сделавшего эту запись. Либо найти другие цифровые следы, которые помогут выйти на человека, осуществлявшего запись".



Чтобы изъять информацию с личного компьютера человека, который вряд ли этого хочет, нужно обратиться в суд, получив соответствующее постановление на проведение обыска.



"Оно было получено. А это говорит о том, что выдавший его судья посчитал достаточными основания, предоставленные ему органами досудебного расследования. И коль уж так, то общественное осуждение следственных действий неприемлемо", – считает юрист.



Время, выбранное для обысков (почему именно вчера, а не раньше или позже), по мнению Вигиринского, может быть связано как с определенным политическим обстоятельствами, так и с неким течением досудебного расследования.



"Если накладывать на эту историю политику, то сегодня, как известно, в парламенте намерены рассматривать во втором чтении закон о рынке земли. И обыски, если они скоординированы, наоборот скорее завалят голосование со стороны части СН, чем укрепят возможность того, что оно состоится. Так что не считал бы, что это на пользу президенту или команде Камбина, – отмечает юридический эксперт. – Скорее всего, не стоит разгонять эту историю как выяснение отношений внутри команды президента".



По мнению Вигиринского, вряд ли у Зеленского не понимали все риски информационного сопровождения таких действий, зная, что в составе провластного монобольшинства находится ряд нардепов, связанных с "плюсами".

Как сообщал сайт "Комментарии", 5 февраля журналист программы "Секретные материалы", которая выходит на телеканале "1+1", Владимир Тимофийчук сообщил про обыски в редакции. Следователь, в частности, требовал предоставить технические средства, которыми осуществлялась аудиозапись.



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