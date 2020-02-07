На Львовщине депутат сложил полномочия из-за перепалки в Facebook

Во Львовской области депутат Бродивского райсовета сложил полномочия после скандала вокруг из-за его комментариев, сообщает “ТСН”.

Под своей заметкой в социальной сети политик ругался с местным АТОшником Николаем Федоруком и слов не подбирал. Вскоре свою переписку он удалил, но у оппонента остались фотографии с доказательствами, которые он обнародовал на сессии райсовета.

Депутат за свои слова извинился, однако за сказанное не жалеет. "То, что я сказал ему, я не жалею. Понимаете? Я жалею, что, возможно, ребята, которые действительно воевали в АТО, могли воспринять те слова на свою сторону. За это я извинился", – отметил политик.

Как сообщало издание "Комментарии", в Украине по состоянию на сентябрь 2019 существовало более 100 команд, которые занимаются информационными войнами в Facebook. Среди них 12-15 больших игроков – это технологические компании, команды политиков, креативные медиаклерки. Отдельная команда занимается процессом ведения ботов. Он тоже полуавтоматический. Некоторые посты и комментарии райтеры пишут вручную и загоняют в программу, которая уже постит их там, где нужно

Напомним, что Facebook с 5 марта 2020 года Twitter будет обозначать и удалять фейковые посты.





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