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Нардеп Кучеренко пожаловался полиции на «Слугу народа» Ткаченко

Кучеренко требует от Ткаченко извинений, иначе подаст заявление, кроме полиции, еще и в комитет Рады

сегодня, 09:57
Автор:

• Наталья Шевченко

Нардеп Кучеренко пожаловался полиции на «Слугу народа» Ткаченко

Народный депутат от "Батькивщины" Алексей Кучеренко написал заявление в полицию на депутата от "Слуги народа" Максима Ткаченко. Причиной стала перепалка на вчерашнем заседании парламента. О своем решении нардеп заявил на своей странице в Facebook.

По его словам, кроме полиции, аналогичное заявление он передаст в Комитет по регламенту и депутатской этике.

В то же время политик отметил, что если сегодня его обидчик на заседании парламента извинится перед ним с трибуны, то он отзовет свои заявления. В случае если этого не произойдет, Кучеренко пообещал довести начатое до конца.

Как сообщало издание "Комментарии", 6 февраля в Раде три фракции заблокировали трибуну во время рассмотрения законопроекта о рынке земли, Кучеренко попросил Стефанчука успокоить "слугу народа". Ткаченко сказал Кучеренко, что пусть он едет домой или на отдых в санаторий.

Также мы писали о том, что  фракции "Батькивщина" и "Оппозиционная платформа - За жизнь" хотели заблокировать трибуну и президиум Рады, в результате чего произошла потасовка со "Слугами народа". В итоге, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заняла место спикера парламента Дмитрия Разумкова.


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Источник: https://comments.ua/
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