Дело Шеремета: суд оставил Дугарь под ночным домашним арестом

Киевский апелляционный суд оставил под ночным домашним арестом военную медсестру Яну Дугарь, пишет “УНИАН”.

Суд отказался удовлетворить ходатайство защиты и оставил без изменений свое решение, согласно которому подозреваемая в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета Яна Дугарь находится под ночным домашним арестом

Ей запрещено покидать территорию воинской части, за исключением необходимости оказать неотложную медицинскую помощь или для проведения следственных действий.

Отметим, что сегодня суд будет рассматривать апелляционную жалобу для детского хирурга Юлии Кузьменко, которую также подозревают в причастности к убийству журналиста Шеремета.

Напомним, 12 февраля в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета появились новые данные. Так, Национальная полиция Украины опровергает заявления защиты подозреваемой медика Яны Дугарь и обнародует дополнительные данные досудебного расследования. Фото и видео размещены на сайте Нацполиции.

Как сообщало издание "Комментарии", Апелляционный суд Киева решил оставить в СИЗО подозреваемого в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета ветерана АТО Андрея Антоненко. Защита настаивала на изменении меры пресечения, аргументируя это тем, что прямых доказательств против подозреваемого следствие не предоставило.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что по делу Шеремета допросили известного украинского певца. Положинский рассказал, что общение проходило в присутствии одного из адвокатов подозреваемого Андрея Антоненко

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