Зеленский в Омане: названы возможные последствия «слива» для Зе-команды

Журналисты программы "Схемы" (совместный проект Радио Свобода и UА: ПЕРВЫЙ) обнародовали результаты расследования, согласно которым, в январе в Омане могла произойти встреча секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева и президента Украины Владимира Зеленского. Офис президента информацию опроверг и решил обратиться в суд.



Эксперты прокомментировали для издания "Комментарии" скандальное расследование.

США не отпускают Украину

Политолог Андрей Мишин считает, что встреча Зеленского и Патрушева могла состояться. А к обнародованию информации, по мнению эксперта, приложили руку американские спецслужбы.



"Проект "Схемы" сотрудничает с Радио Свобода, у которого инсайды – различные разведструктуры США и их партнеров. И информацию они подают в нужном для себя духе, – поясняет Мишин. – В сюжете говорится о том, что Патрушев прилетел в Оман 8 января, а Зеленский вечером тех же суток вернулся в Киев. Утром того дня, напомню, в небе Ирана был сбит пассажирский самолет "МАУ". После катастрофы было объявлено, что Зеленский срочно возвращается в Киев из Омана. Но вернулся он, как утверждают журналисты, только через 19 часов. И, думаю, вполне вероятный визит Патрушева имел к этой задержке прямое отношение".



Как поясняет политолог, руководство Ирана выходов на молодую Зе-команду не имело. Но у Тегерана прекрасные отношения с Москвой.



"Возможно, представители Ирана, уже понимая истинные причины трагедии, обратились за помощью к руководству РФ, – развивает мысль Мишин. – Кремль мог отрядить Патрушева в Оман, где, вероятно, состоялась его закрытая встреча с Зеленским. И посвящена она была, думаю, именно катастрофе в Иране. Президента Украины хотели сориентировать, добиться нужной манеры поведения. Чтобы не было резких обвинений в адрес Ирана. Возможно, именно это и обсуждали. В том числе то, как Иран может компенсировать ущерб".



Обнародование этой информации именно сейчас, не исключает политолог, может быть связано с назначением Андрея Ермака (по мнению аналитиков, еще более пророссийского, чем его предшественник Андрей Богдан) главой Офиса президента Украины.



"Практически сразу последовала реакция США, – продолжает Мишин. – Штаты пытаются вернуть Украину "в стойло". Вся эта ситуация выгодна оппонентам Зеленского, которые не хотят налаживания отношений между Киевом и Москвой. Вашингтону важно обеспечение поддержания Украины в зоне внешнего влияния США. Чтобы Украина не сорвалась с американского крючка… Скандальное расследование будет всячески заминаться российскими и украинскими властями. На Банковой и в Кремле информацию о возможной встрече Зеленского и Патрушева уже в унисон опровергли. А Офис президента Украины даже требует опровержения информации, размещенной в расследовании, и принесения официальных извинений за такие действия".

Зе-электрорат будет доволен

Политический эксперт Тарас Загородний считает, что обнародованное расследование не основано на прямых доказательствах встречи Зеленского с Патрушевым. Впрочем, отмечает эксперт, это не значит, что такие доказательства не приберегли для дальнейших ударов по президенту.



"Сам "вброс" информации сделан грамотно. "Схемы" связаны с грантоедной организацией, которая, в свою очередь, связана со структурами Госдепа США. Поэтому всё выглядит хоть и несколько несовершенно, но не то чтобы недостоверно, – отмечает Загородний. – Особенно если учесть, что те же люди делали в свое время расследование по отдыху Порошенко на Мальдивах".

По мнению политэксперта, оппоненты Зеленского сполна воспользовались коммуникационной неразберихой, связанной с его визитом в Оман.



"Частная это была поездка или государственный визит, кто оплачивал. Очень всё по-дурацки и провально было сделано в смысле объяснений со стороны Офиса президента. Там продолжают накапливать мелкие коммуникационные провалы, которые приводят к крупным ударам по имиджу Зеленского, – считает Загородний. – Думаю, мы сейчас видим результат внутренних разборок в середине команды Зеленского. Те, кто был в курсе, что происходит, возможно, поспособствовали появлению расследования".



В то же время, отмечает эксперт, большинство сторонников президента скорее позитивно, чем негативно, воспримут информацию о его возможном общении с представителями высшего российского руководства.



"Ведь он как бы ищет пути к миру. Всё рассматривается именно в таком ракурсе теми, кто поддерживает Зеленского, – говорит Загородний. – Но в будущем, если последуют серьезные уступки россиянам по Донбассу или Крыму, информация о таких встречах может заиграть совсем иными красками".



Намерение Офиса президента судится с авторами расследования эксперт считает большой ошибкой.



"Если оппоненты играют в длинную, не исключаю, что есть какая-то информация, которая может подтвердить встречу Зеленского и Патрушева. И любая возня вокруг этой темы точно не на руку президенту и его команде. Их ведь могут снова и снова бить по больному месту, причем всё более аргументировано, – подчеркивает Загородний. – Команде Зеленского нужно учиться думать не на день вперед, а на месяцы, а то и годы. Пока же хаотичные движения приводят лишь к дальнейшим неприятностям".

Шансы на победу в суде высоки

Руководящий партнер в Юридической фирме Patriot.Legal Денис Бондар уверен: дальнейшего развития событий по поездке в Оман следовало ожидать.



"Офис президента до сегодняшнего дня не смог дать ответ, где был президент почти сутки после произошедшей авиакатастрофы в Иране и до момента возвращения в Украину, – отмечает Бондар. – У Зеленского есть много недоброжелателей, поэтому такой удар будет выгоден много кому. В том числе оппозиции, которая усилит свою критику действующей власти. А политологи, настроенные оппозиционно к действующей власти, будут додумывать различные конспирологические теории (как это может негативно сказаться на отношениях Украины с ее международными партнерами, на ситуации внутри страны)".



Дальнейшее развитие событий уже очерчено Офисом президента, подчеркивает юридический эксперт.



"Иск будет подан. Шансы его удовлетворения кажутся высокими, так как проекту "Схемы", скорее всего, будет тяжело предоставить надлежащие доказательства для подтверждения своих доводов в сюжете, – считает Бондар. – Да и не захотят они раскрывать источники своей информации. В частности, откуда была получена информация, что президент вылетает на конкретном борту чартерного самолета".



Вся эта ситуация, по мнению эксперта, показывает, что сопротивление действиям Зеленского растет, а за той информацией, которую получают журналисты "Схем", стоят серьезные группы влияния.

Как сообщало издание "Комментарии", 13 января в программе “Схемы” журналисты "Радио Свобода" рассказали о том, что президент Украины Владимир Зеленский улетел из Омана на том же самолете, на котором туда прилетел бывший директор ФСБ, секретарь Совбеза России Николай Патрушев. Представители СМИ не исключили, что у них была встреча.



Пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель опровергла встречу Зеленского с Патрушевым. Спикер президента РФ Дмитрий Песков назвал эту информацию враньем.

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