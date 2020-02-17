Украина поможет вывезти из Уханя граждан Аргентины

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Министерство иностранных дел Аргентины выразило благодарность Украине за согласие эвакуировать аргентинцев из эпицентра распространения коронавируса COVID-19. Об этом говорится в заявлении МИД Аргентины.
В ведомстве отметили, что украинское правительство через посольство Аргентины в Киеве сообщило о согласии принять граждан этой страны на борт самолета, который 18 февраля прилетит в Китай, чтобы эвакуировать украинцев.
"Министерство иностранных дел (Аргентины, - ред.) выражает благодарность правительству Украины за его щедрость и правительству Китая за сотрудничество", - говорится в заявлении.
Сколько именно аргентинцев заберет украинский самолет из Уханя, ведомство не уточнило.
Как сообщало издание
"Комментарии", китайская
фармацевтическая компания Zhejiang Hisun Pharmaceutical получила разрешение на
продажи препарата для лечения коронавируса Covid-19.
Сообщается, что средство под названием Favipiravir является потенциальным лекарством от "уханьской"смертельной пневмонии. Однако компания обещает продолжить клинические испытания и после запуска препарата на рынок. Отметим, что данное средство первым получило официальное разрешение Государственного управления по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами. Правительство Китая подчеркнуло, что лекарство должно помочь, как и в лечении, так и в профилактики заболевания.
Также мы писали о том, что в Китае намеренное сокрытие симптомов коронавируса, искажение информации о состоянии больного или распространение инфекции отныне может караться тюремным заключением или смертной казнью.
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