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Украина поможет вывезти из Уханя граждан Аргентины

Правительство Украины согласилось принять на борт своего самолета граждан Аргентины, которые находятся в Ухане

сегодня, 07:46 175
Автор:

• Наталья Шевченко

Украина поможет вывезти из Уханя граждан Аргентины

Министерство иностранных дел Аргентины выразило благодарность Украине за согласие эвакуировать аргентинцев из эпицентра распространения коронавируса COVID-19. Об этом говорится в заявлении МИД Аргентины. 

В ведомстве отметили, что украинское правительство через посольство Аргентины в Киеве сообщило о согласии принять граждан этой страны на борт самолета, который 18 февраля прилетит в Китай, чтобы эвакуировать украинцев. 

"Министерство иностранных дел (Аргентины, - ред.) выражает благодарность правительству Украины за его щедрость и правительству Китая за сотрудничество", - говорится в заявлении. 

Сколько именно аргентинцев заберет украинский самолет из Уханя, ведомство не уточнило.

Как сообщало издание "Комментарии", китайская фармацевтическая компания Zhejiang Hisun Pharmaceutical получила разрешение на продажи препарата для лечения коронавируса Covid-19.  

Сообщается, что средство под названием Favipiravir является потенциальным лекарством от "уханьской"смертельной пневмонии. Однако компания обещает продолжить клинические испытания и после запуска препарата на рынок. Отметим, что данное средство первым получило официальное разрешение Государственного управления по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами. Правительство Китая подчеркнуло, что лекарство должно помочь, как и в лечении, так и в профилактики заболевания.


Также мы писали о том, что в Китае намеренное сокрытие симптомов коронавируса, искажение информации о состоянии больного или распространение инфекции отныне может караться тюремным заключением или смертной казнью.



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Источник: https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/evacuan-los-argentinos-en-cuarentena-en-china
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