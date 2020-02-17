«Слуги» съехались: эксперты оценили выбор идеологии партии власти

На третьем этапе съезда партии "Слуга народа" (СН) было заявлено, что ее идеологией является украинский центризм.



Эксперты рассказали изданию "Комментарии", действительно ли это идеология, или партия власти продолжает "искать себя".



"Переобулись в воздухе"

Политический эксперт Валерий Клочок напоминает, что идеология – это организованная в систему совокупность идей в форме социально-экономических моделей, установок, лозунгов, программных документов партий, философских концепций и тому подобное. Поэтому, считает он, очередная смена идеологии в партии "Слуга народа" является свидетельством отсутствия самой идеологии – и партии как таковой.



"В классическом понимании политическая партия еще до момента своего создания объединяется вокруг целей и идей, способы достижения которых и определяет идеология, – подчеркивает Валерий Клочок. – А "переобуваться в воздухе" (менять идеологию через определенное время существования политической силы) – это и есть признак отсутствия идеологии в принципе".



По мнению эксперта, заявлением о центристской позиции СН, вероятно, пытается стать неким мостиком единения между крайними левым и крайне правыми, радикально настроенными националистами и пророссийски ориентированными жителями востока Украины.



"Особенно актуально это выглядит по итогам последних заявлений президента Украины Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности. Там было положено начало информационной раскрутки "формулы Зеленского" как альтернативного Минским соглашениям плана примирения представителей ОРДЛО и подконтрольной части Украины, – отмечает Валерий Клочок. – Обещанием Зеленского в период президентской избирательной кампании был (и остается до настоящего времени) вопрос о прекращении войны. Для себя он считает это миссией, выполнение которой будет означать для него личный успех на посту главы государства. Фактически Зеленский заявляет о готовности к реализации Минских соглашений через внедрение собственной формулы примирения. И в этом смысле "Украинский центризм" может стать дополнительным инструментом для достижения этой цели. Хотя с настоящей идеологией это не имеет ничего общего".



"Удобная рамка"

Партия "Слуга народа" изначально создавалась отнюдь не как стратегическая идеологическая структура, а как тактический проект, ориентированный на выборы 2019 года, считает политический социолог Алексей Полтораков.



"Показательны как во многом формальные процедуры отбора кандидатов, так и получившийся в результате их использования пестрый и неоднозначный кадровый состав депутатского корпуса, – продолжает эксперт. – В силу этого для СН термин "украинский центризм" фактически означает "украинский популизм". Это, кстати, четко озвучил на съезде председатель партии Александр Корниенко, претендующий также на статус ведущего идеолога СН: "Мы можем стать той партией, которая будет свободной от идеологических предрассудков прошлого". Впрочем, дрейф от ценностной идеологичности к целевой прагматичности более чем отвечает общемировой картине "кризиса демократии", начиная с Трампа и заканчивая Брекзитом".



При этом партия СН, по мнению Алексея Полторакова, действительно продолжает "искать себя" - однако не столько путем своего внутреннего переосмысливания (таковой была игра с неудобоваримым "либертарианством"), сколько путем подбора максимально удобной и нейтральной "терминологической рамки".



"На деле это оборачивается отсутствием целостного и непротиворечивого стратегического видения, что достаточно четко проявилось на съезде партии, на котором откровенно доминировали кадрово-членские вопросы и обуславливающий их прицел на осенние выборы", – резюмирует эксперт.



"Страдания" неизбежны

Акцент на центризме как новой политической идеологии правящей партии во время съезда является свидетельством отсутствия четкой политической самоидентификации у СН, уверен политический консультант, глава Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко.



"Более четкое маркирование под конкретную идеологию для партии оказалось недоступно, и от озвученных ранее социализма и либертарианства перешли к размытому обозначению места на политическом спектре, "центризм". Озвученный Корниенко термин в качестве идеологии не является политической идеологией вовсе, – уверен политконсультант. – Это дает крайне мало возможностей как-то более детально очертить принципы партии, потому что не соотносит ее с конкретной интеллектуальной традицией и выводит на использование позиционирования вместо идеологии".



В целом данная практика соответствует текущему состоянию партии, считает Божко. Однако в будущем, по его мнению, СН будет всё больше страдать от отсутствия четкого вектора.



"Принимать точку зрения граждан, большинство из которых сами являются, по их же мнению, центристами, это правильный путь только на короткой дистанции, – подчеркивает эксперт. – В перспективе партия СН может быть дискредитирована через своих лидеров за несколько лет. И если сама заранее не займется формированием идейного ядра среди граждан, лояльность к ней будет угасать подобно другим лидерским партиям".



По мнению Ярослава Божко, СН не сможет долго продержаться на личном авторитете того же Зеленского. А идеологический вектор в политике нужен в первую очередь для "продления срока годности партии", подчеркивает политконсультант.



Как сообщал сайт "Комментарии", лидер партии "Слуга народа" Александр Корниенко во время съезда спрогнозировал вероятность роспуска Верховной Рады в 15%.



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