Лидер «слуг» спрогнозировал вероятность роспуска Рады

Лидер партии "Слуга народа", народный депутат Александр Корниенко считает маловероятным роспуск Верховной Рады и проведение досрочных парламентских выборов. Об этом он сказала в рамках съезда партии, передает "РБК-Украина".



"Низко очень оцениваю, на 15%", - заявил Корниенко, говоря о вероятности роспуска парламента.



Как сообщал сайт "Комментарии", эксперты рассказали, какие решения могут быть приняты на съезде партии "Слуга народа".



Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что не планирует распускать Верховную Раду. По его словам, в этом нет никакого смысла, так как партия "Слуга народа" не сможет сформировать большинство в новом парламенте.



Вопрос о досрочном прекращении полномочий парламента рассматривался на заседании фракции "Слуга народа" в связи с поддержкой в первом чтении законопроекта о внесении изменений в Конституцию относительно уменьшения количества депутатов с 450 до 300.



Кроме того планируется закрепить в Конституции пропорциональную избирательную систему. Также документ предусматривает требование о владении государственным языком для народного депутата и исключение из текста статьи слов о принципах общего, равного и прямого избирательного права, которое осуществляется путем тайного голосования, так как они дублируют ст. 71 Конституции.



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