Арахамия не уверен, что зачинщиком сегодняшней эскалации в районе Золотого были боевики

Глава парламентского монобольшинства "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что на данный момент "не имеется достоверной информации" о том, какая из сторон начала наступление сегодня в районе Золотого на Донбассе и каковы истинные причины этого "конфликта". Об этом передает канал Эспрессо, ссылаясь на комментарии нардепа в кулуарах Верховной Рады.

"Сейчас ни у кого нет достоверной информации, каким образом это началось, кто конкретно наступал, с какой стороны наступал, которые формирования принимали в этом участие. А уже кто-то сейчас дает политические оценки. Мне кажется, что на этом не нужно манипулировать", - отметил Арахамия.

Тогда журналисты уточнили у лидера фракции, подразумевает ли он, что наступление начали украинские формирования ВСУ.

"Конечно, понятно, с какой оно стороны. Какие у нас потери, каким образом это все началось, какие были наши действия, которые были их действия и прочее. То есть нельзя давать таких оценок, которые вы мне транслируете", - резюмировал Давид Арахамия.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Владимир Зеленский эмоционально отреагировал на сообщении о наступлении на украинскую армию сегодня в утром в Луганской области, назвав это провокацией со стороны террористических формирований.

"У нас мощная армия. Провокации бывают. Армия соответственно сильно ответила. Но не смотря на это, я хочу вам сказать, что ситуация полностью контролируется", - заключил гарант.

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