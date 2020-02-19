Оценка работы глав ОГА: эксперты призвали смотреть на дела, а не «изобретать велосипед»

В Кабинете министров Украины составили KPI (ключевые показатели эффективности) для оценки работы глав областных государственных администраций, с помощью которых будет составлен рейтинг и привязана к нему система мотивации.



Эксперты оценили для издания "Комментарии" эту систему.



Конституция изменится

Политический эксперт Александр Антонюк считает инициативу очень хорошей. При этом подчеркивает, что идея не нова, поскольку рейтинги регионов (а соответственно, это показатель работы ОГА) были и раньше.



"Кроме того, стоит помнить, что согласно инициативе по изменению Конституции Украины предлагается ликвидировать институт облгосадминистраций и райгосадминистраций. А соответственно – и их глав. Вместо них намерены ввести институт префектов", – подчеркивает Антонюк.



Учитывая это, политэксперт предполагает, что независимо от эффективности работы нынешних глав ОГА, их работа будет продолжаться в переходном периоде. А потом уж у каждого будет свой карьерный путь – либо в исполнительной власти, либо в представительской, либо в бизнесе.



"Я придумал велосипед, дайте мне Нобелевку"



Политический эксперт Светлана Кушнир призналась, что с интересом наблюдает, как министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, озвучивший указанную инициативу, из-за отсутствия опыта, не используя весь нормативный инструментарий, создававшийся с 1991 года, изобретает велосипед.



"Уже была перепись украинцев без переписи. И при этом точной цифры всё равно (так что нужно провести реальную перепись населения). Теперь вот оценивать деятельность глав ОГА решили по новым критериям. Эх, подскажите кто-нибудь, что есть разработанная оценка развития областей по нескольким десяткам параметров, – призывает Кушнир. – И делает этот рейтинг уже много лет Минрегион. И это был хороший маркер для глав ОГА. Кроме того, их деятельность, обещания и исполнение оных отслеживают Комитет избирателей Украины и портал "Слово и Дело". Диджитализацию ж, можно вообще оценить, не используя шкалу оценки… Я не ретроградствую, контроль и замеры эффективности регионального управления необходимы. Но это кино "я придумал велосипед, дайте мне Нобелевку" уже порядком надоело".



Политэксперт подчеркивает, что социально- экономические показатели, выбранные для оценивания, слишком нерелевантны от области к области.



"Если, к примеру, допустить, что всех детей-сирот в области А уже устроили в семьи, а в области Б смогли организовать один дом семейного воспитания, то какой счет на табло? 0:1? Честно ли это? Нет.. А по промышленным показателям вообще не надо оценку ставить? Судя по перечню 25 критериев – не надо. В реальности, Кабмина Гончарука и слова такого – "промышленность" – нет. Где уж проценты и коэффициенты рассчитать, – отмечает Светлана Кушнир. – Итого: чем бы дитя (министр Кабмина) не тешилось, абы находило себе занятие… Но еще есть маленькая надежда, что вернуться к прежнему списку из более 100 показателей Минрегиона, где оценивание делалось взвешено и более-менее гармонично".



"Информационные атаки на губернаторов не прекращаются"

Конфликтолог, политический эксперт Татьяна Лупова считает, что реально измерить эффективность работы губернаторов в той ситуации, в которой они находятся, будет не просто.



"Внутри структур создается сильное сопротивление. Зачастую люди, которые годами работают в обладминистрациях, знают как подставить, как обмануть, как испортить все KPI, – подчеркивает конфликтолог. – Зайти со своей командой нереально. При этом хорошо спланированные и профинансированные информационные атаки на губернаторов не прекращаются. Как все это согласовать с действительным положением дел?".



При этом, по мнению Луповой, есть главы обладминистраций, которые делают всё возможное, чтобы улучшить ситуацию в области.



"В Черниговской области у меня была возможность проанализировать результат работы за первые месяцы. Прокопенко работает, в области его знают, принимают и видят результат. Что самое важное, сами жители области ценят работу главы администрации, есть нормальный диалог, – отмечает политэксперт. – Не могу сказать того же обо всех областях: где-то ситуация лучше, где-то хуже. Знаю, что в Днепропетровской области до главы администрации смогли достучаться со своей проблемой члены одной из ОТО. Диалог получился, они были услышаны. Вот это, наверное, мог бы быть один из пунктов оценки эффективности губернаторов – слышит ли он людей, есть ли эффективный диалог".

Ранее "Комментарии" писали, что экспериментальный проект оценки глав ОГА предусматривает ежеквартальный мониторинг деятельности чиновников по различным показателям в рамках полномочий местных администраций.



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