Эвакуированные из Уханя в безопасности, - Гончарук

Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что все украинцы и иностранцы, которых эвакуировали из Китая и перевезли в санаторий в Полтавской области, находятся в безопасности под охраной Нацгвардии. Об этом он написал в Telegram.

Как указал Гончарук, безопасность на территории медцентра в Новых Санжарах обеспечивают 300 военнослужащих еще 100 нацгвардейцев находятся в резерве. Кроме того, полиция усилила патрулирование в регионе. "Все эвакуированные люди прошли проверку и не имеют симптомов острых респираторных заболеваний. Люди в полной безопасности", − подчеркнул премьер.

Гончарук добавил, что с эвакуированными остаются трое медицинских работников, которые сопровождали их во время полета.

Ранее "Комментарии" писали, что, украинка отказалась от эвакуации из китайского Уханя, так как ей не разрешили взять с собой ее собаку. Об этом Анастасия Зинченко написала в своем Instagram. Как рассказала девушка, изначально украинское посольство в КНР отказало ей в эвакуации с собакой. Однако после огласки этой истории с девушкой якобы связались из посольства и разрешили взять питомца, но при условии, если она соберет необходимые документы о его соответствии санитарным нормам. Зинченко рассказала, что сделала это, несмотря на все возникшие трудности, связанные с ограничениями в передвижении по Уханю. Сегодня утром девушка отправила документы в посольство Украины. Однако оттуда позвонили и сообщили, что она не может улететь из Китая с собакой.

Главная тема сегодняшнего дня – эвакуация 48 украинцев, которым удалось покинуть опасный Ухань и вернуться на родину. Впрочем, прием некоторых земляков радушным не назовешь. Когда появилась информация о том, что "уханьцев" поселят на карантин на базе отдыха в Харьковской области, волна паники прокатилась по этому региону. Информация оказалась ложной: последовал ответ Минобороны о том, что всех прибывших отправят в изоляцию в санаторий МВД в Новых Санжарах Полтавской области. После события больше напоминают боевик, нежели гуманную реакцию общества: жители поселка устроили массовый протест, жгли шины и угрожали военным, которые, в свою очередь, пригнали бронетехнику.

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