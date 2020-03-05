Парламентский комитет одобрил отставку Рябошапки – нардеп Качура

Правоохранительный комитет одобрил отставку генерального прокурора Руслана Рябошапки. Об этом заявил народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура в своем Telegram-канале, опубликовав фото соответствующего документа.

Напомним, "слуги народа" инициировали вотум генпрокурору. В Верховной Раде 3 марта был зарегистрирован проект постановления о выражении недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке. В перечне народных депутатов, которые стали инициаторами проекта, оказались и его недавние коллеги в политическом "альянсе": Максим Бужанский, Александр Дубинский, Богдан Торохтий, Александр Куницкий и другие.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что сегодня пройдет внеочередное заседание Верховной Рады Украины, о котором объявил Дмитрий Разумков. Главный и единственный вопрос этого заседания — недоверие к генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке. Так, 152 народных депутата Украины потребовали созвать внеочередное заседание для рассмотрения вопроса о выражении недоверия генпрокурору Руслану Рябошапке. Также Разумков уточнил, что на заседании будет рассмотрен только этот вопрос.

Добавим, что 4 марта комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту проголосовать о выражении недоверия Рябошапке.

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