Через Крымский мост пустили электричку из Крыма в Россию

Из города Керчь, который расположен в аннексированном Крыму, запустили "пригородное" железнодорожное сообщение в Анапу в Краснодарском крае России. Об этом пишет "Крым.Реалии".



Отмечается, что электричка принадлежит "Южной пригородной пассажирской компании", которая является дочерним предприятием российской компании "Гранд Сервис Экспресс".

Время в пути между конечными станциями должно составлять два часа. Переезд обойдется от Керчи до Анапы в 439 рублей. В расписании указано, что электричка будет следовать два раза в день в обе стороны в понедельник-четверг, а с пятницы до воскресенья – по три рейса в день.

Украинская сторона официальных комментариев пока не давала.

Ранее "Комментарии" писали, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал прекратить спекуляции по вопросу водоснабжения на Крымский полуостров. Он заявил, что Украина не будет поставлять воду в аннексированный Россией Крым.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский намерен остро поднять вопрос Крыма на ближайшей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

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