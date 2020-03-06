Зеленский намерен остро поднять вопрос Крыма на ближайшей встрече с Путиным

В Офисе президента Владимира Зеленского ведется подготовка к встрече в нормандском формате, где будут обсуждаться дипломатические способы прекращения войны на Донбассе и возвращение домой людей, которые находятся в плену по обе стороны. Об этом сообщает пресс-служба Офиса главы государства.

При этом сам украинский гарант выразил свою обеспокоенность тем, что предыдущая нормандская встреча в Париже 9 декабря лишь вскользь коснулась вопроса аннексии Крыма, хотя это стратегически-важный вопрос для восстановления государственной целостности Украины.

"Когда я участвовал в нормандской встрече, я поднимал этот вопрос, но все говорили о Донбассе, о том, как остановить войну на Донбассе. Крыма там не было, ни одной договоренности не было. Между тем, Крым для нас - стратегический вопрос. Мы не можем говорить о территориальной целостности Украине, не обсуждая вопрос Крыма", - обозначил Зеленский.

Кроме того, по словам президента, идет обсуждение с Россией вопроса прав крымских татар, которые находятся на территории оккупированного полуострова.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что политические эксперты усматривают довольно жесткие требования для украинской стороны в случае согласия Российской Федерации на очередной обмен пленными, удерживаемыми на территориях ОРДЛО.

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