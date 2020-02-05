Новый обмен пленными: эксперты предупредили о высокой цене

Президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД Вадим Пристайко рассчитывают, что в ближайшее время в рамках обмена удерживаемыми лицами будут объявлены даты возвращения заключенных, находящихся в данный момент в Крыму и России. Речь идет о "большом списке" (включая крымских татар), который находится в стадии согласования.



Эксперты по просьбе издания "Комментарии" оценили шансы на такой обмен, а также его возможные риски.



Украина может слишком дорого заплатить

Политический эксперт Светлана Кушнир считает шансы на "большой обмен" достаточно высокими. И напоминает, что о нем страны договорились в Париже на встрече в рамках глав "нормандской четверки".



"Еще в прошлый раз, когда готовился декабрьский обмен (29 декабря состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО, тогда нам удалось вернуть 76 человек – ред.), был список крымских татар, которые незаконно удерживаются РФ. Но тогда ни одного человека из этого списка не освободили, – подчеркивает Светлана Кушнир. – Теперь есть такая возможность. Кстати, проведение такого обмена было бы хорошим шагом к новой встрече глав "нормандской четверки" – Украины, Россия, Германии, Франции".



Среди рисков, способных сорвать обмен, политэксперт называет обострение ситуации на Донбассе, отказ РФ выдать тех или иных украинцев, а также требования (в том числе негласные) со стороны Кремля, которые могут стоить Украине слишком дорого.



Будет как с Цемахом

Политический эксперт Сергей Таран подчеркивает, что Россия всегда выдвигает к подобным обменам политические требования.



"Это может быть требование прямых переговоров между Киевом и оккупированными Донецком с Луганском. Или требование прописать в украинской Конституции особый статус Донбасса. В прошлый раз такими политическими условиями обмена было освобождение Владимира Цемаха (подозреваемый по делу о крушении малайзийского "Боинга" рейса MH17 летом 2014 года на Донбассе), а также "беркутовцев", обвиняемых в расстреле на Евромайдане", – напоминает Сергей Таран.



По мнению политэксперта, в таких условиях могут быть "зашиты" опасные для Украины моменты.

Асимметрию в обменах нужно исправлять

Политэксперт, кандидат политических наук Александр Палий считает, что шансы на обмен велики, поскольку каждый российский террорист в украинской тюрьме является свидетелем преступлений России, которые она склона прятать. Обмен, по мнению эксперта, выгоден и для Украины, если он действительно буде включать всех заложников на Донбассе и в Крыму. При этом украинское руководство должно понять: нельзя поголовно возвращать террористов в обмен на обычных гражданских, пусть и известных.



"В обмен на одного своего диверсанта Россия должна возвращать десяток, а то и два обычных украинских граждан, – уверен Александр Палий. – До сих пор обмены были крайне асимметричными: отдавая реальных российских террористов, мы получали простых режиссеров и журналистов. Эту асимметрию необходимо срочно исправлять".



Эксперт напоминает, что во время предыдущих раундов обмена Россия получила назад своих крупных террористов и диверсантов, на поимку которых Украина затратила большие усилия: Цемах, участники событий 2 мая 2014 года в Одессе, террористы, которые подорвали мирную демонстрацию в Харькове и другие.



"То есть, мы отдавали участников терактов и диверсий против украинских граждан. В то же время, в заложниках в Крыму и на Донбассе остаются сотни наших сограждан, в частности, украинские солдаты, которые попали в плен, – продолжает Палий. – И хотя сейчас мы говорим о том, что уже не должно быть очередности в освобождении, и выйти из застенок должны все незаконно удерживаемые украинцы, по-моему, именно военных и разведчиков следует возвращать в первую очередь – как людей, которые внесли вклад в защиту страны".



Как сообщал сайт "Комментарии", ранее представитель террористической "ДНР" Дарья Морозова исключила обмен пленными в формате "всех на всех" до окончания вооруженного конфликта.



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