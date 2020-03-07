Кулеба поставил точку в вопросе воды в Крым: что сказал министр

Украина не будет поставлять воду в аннексированный Россией Крым. Об этом заявил на своей странице в Facebook министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Украина не рассматривает возможности возобновления поставок днепровской воды в оккупированный Крым, - сообщил министр. - Я хочу, чтобы все спекуляции, подозрения и домыслы на эту тему прекратились. Точка".

Напомним, премьер-министр Денис Шмигаль в прямом эфире одного из украинских телеканалов сказал, что поддерживает возобновление водоснабжения на оккупированные территории.

"Поставка воды в оккупированный Крым - это не вопрос о торговле с оккупантом, это вопрос нашей гуманитарной ответственности. В Крыму живут украинцы", - говорил на ТВ Шмыгаль.

Но не прошло и нескольких часов, как премьер написал в соцсетях - его услышали не до конца. И восстановление поставки воды в Крым здесь и сейчас быть не может. Сначала нужно освободить полуостров от оккупантов.

"Я акцентирую на том, что правительство не забывает об украинцах, которые живут в оккупированном Крыму. Но, действительно, по техническим причинам невозможно разделить воду, которая пойдет людям, и воду, что отправится на военные базы", - написал премьер в Facebook.



Правительство, действительно, хотело бы поставлять воду из материковой Украины украинцам, которые живут в Крыму. Это неизменная позиция. Однако до завершения оккупации и возвращение полуострова сделать это будет невозможно.

Ранее "Комментарии" сообщали, что Зеленский намерен остро поднять вопрос Крыма на ближайшей встрече с Путиным.

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