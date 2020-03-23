Сможет ли Зеленский направить энергию олигархов в нужное для страны русло: прогнозы экспертов

Нардеп от фракции "Слуга народа" (СН) Александр Дубинский (связывают с Игорем Коломойским) заявил, что премьер-министр Денис Шмыгаль (связывают с Ринатом Ахметовым) "оперативно пытается собрать с вверенной ему экономики крупицы коррупционной дани". Эксперты рассказали изданию "Комментарии", есть ли шанс у президента Владимира Зеленского прекратить противостояние олигархов (и их армий) в Украине, направив их энергию в конструктивное русло. И – не приведут ли усиливающиеся центробежные движения в СН (там есть спорные позиции по земле, урегулированию конфликта на Донбассе, ряду экономических моментов) к развалу монобольшинства и досрочным парламентским выборам.

"Если олигархического консенсуса не будет, возможен не только роспуск Рады, но и любые революционные действия"

"Украина – олигархическая республика, – говорит директор Института политической философии, политический аналитик Виктор Савинов. – Она сформировалась так, живет по таким законам. Спокойствие в стране обеспечивается олигархическим консенсусом. И Зеленский (человек выросший в определенной социально-политической среде) никогда бы не стал президентом, имитируя игру половыми органами на рояле и прочим образом актерствуя в Квартале. Важны другие факторы. Карьеру Зеленского предопределила его работа в олигархической группе Игоря Коломойского".

В то же время, отмечает эксперт, олигархический консенсус возможен лишь при участии если не всех, то – наиболее крупных игроков.

"А самый богатый олигарх у нас – Ринат Ахметов. И Зеленскому, чтобы остаться у власти, нужно поддерживать отношения с альма-матер (Коломойский), с внешними игроками (через Пинчука) и с Ахметовым, у которого много силы в Украине, – поясняет Савинов. – Именно потому он решил встроить в свою линию и Рината Леонидович. Это видно по назначению человека Ахметова в премьеры и изгнанию оттуда представителей группы Сороса. В свою очередь, Коломойский будет с помощью подконтрольных ему СМИ и депутатов одергивать президента, напоминая, что у того есть определенные обязательства, которые сложились в начальной стадии его карьеры. И речь не только о политической, но и об актерской, продюсерской карьере".

Что касается судьбы монобольшинства, то она, как вероятность досрочного роспуска парламента, также зависит от взаимоотношений между олигархами, уверен аналитик.

"Если олигархического консенсуса не будет, возможен не только роспуск Рады, но и любые революционные действия по типу 2004 и 2013-14 годов, – говорит Савинов. – Политическая стабильность в Украине определяется на сегодняшний день взаимоотношением Зеленского с олигархами. Пока президенту удается выдерживать эту политику в нужном ему русле. Достаточно вспомнить недавнее собрание олигархов в Офисе президента по поводу борьбы с кононавирусом. Зеленский призвал создать спецфонд, помочь деньгами. И олигархи продемонстрировали готовность выделить определенные средства. И даже уже выделяют… Это доказывает, что Зеленский удачно вписался в структуру олигархата, стараясь учитывать все интересны, обеспечивая стабильность страны и себя – как президента. В отличие от Януковича, который неадекватно повел себя в свое время, Зеленский соблюдает правила игры олигархического государства. По крайней мере – пока".

"Задача государства - направить энергию олигархов в нужное для страны русло"

Аналитик ОО "Слово и Дело" Валентин Гладких считает, что связь Дубинского с Коломойским выглядит более очевидной, чем аффилированность нового премьера (Дениса Шмыгаля) с Ахметовым. Хотя и то, и другое, по мнению аналитика, является допущением без четких доказательств.

"Нужно понимать, что олигархи – это хозяйственные субъекты. Они – конкуренты. И используют все имеющие инструменты для того, чтобы улучшить свое положение и ухудшить положение оппонента. И задача государства не прекратить эту конкуренцию, а не стать инструментом в этих разборках, направить энергию олигархов в нужное для страны русло, – считает Гладких. – Если мы увидим, что кто-то получит необоснованный привилегии, нужно поднимать тревогу. Но сейчас я такого не вижу. Равно как не считаю актуальной борьбу с олигархами. Под их контролем находится значительная часть экономической жизни Украины. Это – рабочие места, налоги. Так что нужно искать компромиссы. Ведь кроме антагонистических интересов, которые разъединяют олигархов, есть и интересы, которые их объединяют. В том числе – чтобы в Украине была стабильность. Думаю, баланс интересов будет найден. Не типа "обнимемся и дружно будем спасать украинскую державу", но – на определенных условиях, которые в той или иной мере устроят всех".

Что касается конспирологических версий, будто монобольшниство вот-вот развалится, спровоцировав досрочные парламентские выборы, то аналитик считает их несостоятельными.

"Я не вижу никаких проблем, которые можно решить с помощью досрочных выборов. Зато вижу много проблем, которые это принесет, – отмечает Гладких. – Это дорого обойдется всем политическим субъектам. Политический кризис в условиях экономического кризиса – это очень большие неприятности. Да, в монобольшинстве есть трения. И это доказывает, что они – не придаток к кнопке. Но, думаю, любые внутрифракционные разногласия можно разрешить, если на горизонте замаячит угроза роспуска парламента. Любой человек, который попал в Раду, хочет остаться там как намного дольше – как минимум на всю каденцию. Потому будут искать взаимопонимания".

"Не вижу ни желания, ни возможностей у Зеленского что-то сделать с олигархами"

Директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала сомневается, что Зеленский способен прекратить войну олигархов, которая не при нем началась.

"В начале осени, когда у Зеленского и его партии была серьезная поддержка общества, он мог бы определить некие правила игры. Сейчас же такой поддержки нет, каждый делает, что хочет. К тому же, я не вижу ни желания, ни возможностей у Зеленского что-то сделать с олигархами", – говорит Виталий Бала.

Что касается разных групп влияния внутри СН, то, отмечает эксперт, сразу было видно, что эта политсила – крайне разношерстная.

"Было вопросом времени, когда внутри СН начнется борьба, которая может перерасти в войну, – считает директор АМС. – Но вряд ли можно говорить о том, что дело дойдет до досрочных выборах. По крайней мере – сейчас. Разве что осенью, если ситуация совсем пойдет вразнос, может подняться вопрос об отставке парламента".

Ранее "Комментарии" писали, что эксперты оценили встречу президента Владимира Зеленского с олигархами, на которой решили создать специальный денежный фонд для борьбы с коронавирусом.

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