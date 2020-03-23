Сергей Сивохо снят с должности советника СНБО, - политолог

Советник главы Совета национальной безопасности и обороны Сергей Сивохо уволен со своей должности руководителем Алексеем Даниловым. Об этом сообщает политический аналитик Кирилл Сазонов в своем Facebook, ссылаясь на источники в самом ведомстве.

"Указ еще не опубликован, но решение принято и подписано. Очень серьезные источники подтверждают. Секретарь СНБО Данилов таки уволил своего внештатного советника и неофициального главного реинтегратора ОРДЛО Сергея Сивоху", - указано в сообщении.

Так Сазонов заверил, что Сивохо не сумел оправдать возложенных на него надежд и последний громкий инцидент при участии Нацкорпуса показал, что "Платформа примирения" не будет реализована в рамках установления мира на Донбассе.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что советник СНБО Сергей Сивохо обозначил, что воинствующие активисты против инициированной и разработанной им программы "Платформа примирения", на самом деле являются симпатиками войны и намерены дальше продолжать вооруженные действия на Донбассе, поскольку имеют в этом, в том числе, и материальную заинтересованность.

“Они хотят войны. Потому что война - это бизнес и большие деньги. Они сорвали презентацию, но не остановят наше движение к миру. Мы продолжаем нашу работу и наш диалог", - написал политик у себя в Facebook.







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