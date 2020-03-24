Вакарчук: "Нам нужно вводить не чрезвычайное положение, а политический карантин"

Экс-глава парламентской партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что не видит необходимости введения в Украине чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса COVID-19. Об этом он рассказал в ходе интервью изданию "Цензор".

"Сегодня у меня нет логического объяснения, зачем нужно чрезвычайное положение. Я на данный момент не вижу для этого оснований. У нас есть чрезвычайная ситуация в некоторых областях. У всех должностных лиц, осуществляющих ту или иную исполнительную власть, достаточно полномочий, чтобы они сегодня держали ситуацию под контролем. Понятно, что сегодня особое время, и нужны какие-то особые действия. Для них есть все конституционные основания", - подчеркнул парламентарий.

Также он добавил, что в нынешних условиях президенту Владимиру Зеленскому необходимо сделать официальное заявление для народа, чтобы развеять существующие в обществе предположения, что коронавирус и карантин это всего лишь ширма, за которой топ-политики преследуют свои персональные интересы.

"Потому что это будет плохо пахнуть как внутри политического общества, так и наружу. И он (Зеленский, - прим. ред) - первый, кому выгодно сказать, что никто этого делать не будет", - заключил Вакарчук.

По мнению нардепа из "Голоса", сейчас вообще необходимо отсрочить все значительные для государства вопросы и не решать их в стрессовой ситуации.

"Сегодня надо уйти на "политический карантин". Нам надо все неоднозначные вопросы вынести за скобки - как минимум на время реального карантина и неопределенности в том, как правильно работает власть. Нельзя ехать в Минск 25 числа и что-то подписывать, когда Рада де-юре работает, а де-факто - нет. Вы же понимаете, что это раскалывает общество. А нам нужно всем объединяться. Тот же вопрос - земля. Такие вопросы надо сейчас просто на паузу поставить. Есть важные вещи, которые надо делать сейчас. В том числе - помогать правительству бороться с последствиями эпидемии. И там, где роль парламента в этом есть, ее надо делать быстро, честно", - подытожил Вакарчук.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, как Святослав Вакарчук справляется с коронавирусом в бытовых условиях.

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