Язык

Українська

Русский

Coinspot 24.03.2020

BTC/USD

6606.24

ETH/USD

136.35

LTC/USD

39.41

НБУ 24.03.2020

USD/UAH

28.20

EUR/UAH

30.50

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Политика внутренняя политика Вакарчук: "Нам нужно вводить не чрезвычайное положение, а политический карантин"
НОВОСТИ Все новости

Вакарчук: "Нам нужно вводить не чрезвычайное положение, а политический карантин"

Музыкант и нардеп Святослав Вакарчук обозначил вопросы, с которыми стоит повременить в политике на время карантина

сегодня, 18:53
Автор:

• Екатерина Белоброва

Вакарчук: "Нам нужно вводить не чрезвычайное положение, а политический карантин"

Экс-глава парламентской партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что не видит необходимости введения в Украине чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса COVID-19. Об этом он рассказал в ходе интервью изданию "Цензор".

"Сегодня у меня нет логического объяснения, зачем нужно чрезвычайное положение. Я на данный момент не вижу для этого оснований. У нас есть чрезвычайная ситуация в некоторых областях. У всех должностных лиц, осуществляющих ту или иную исполнительную власть, достаточно полномочий, чтобы они сегодня держали ситуацию под контролем. Понятно, что сегодня особое время, и нужны какие-то особые действия. Для них есть все конституционные основания", - подчеркнул парламентарий.

Также он добавил, что в нынешних условиях президенту Владимиру Зеленскому необходимо сделать официальное заявление для народа, чтобы развеять существующие в обществе предположения, что коронавирус и карантин это всего лишь ширма, за которой топ-политики преследуют свои персональные интересы.

"Потому что это будет плохо пахнуть как внутри политического общества, так и наружу. И он (Зеленский, - прим. ред) - первый, кому выгодно сказать, что никто этого делать не будет", - заключил Вакарчук.

По мнению нардепа из "Голоса", сейчас вообще необходимо отсрочить все значительные для государства вопросы и  не решать их в стрессовой ситуации.

"Сегодня надо уйти на "политический карантин". Нам надо все неоднозначные вопросы вынести за скобки - как минимум на время реального карантина и неопределенности в том, как правильно работает власть. Нельзя ехать в Минск 25 числа и что-то подписывать, когда Рада де-юре работает, а де-факто  - нет. Вы же понимаете, что это раскалывает общество. А нам нужно всем объединяться. Тот же вопрос - земля. Такие вопросы надо сейчас просто на паузу поставить. Есть важные вещи, которые надо делать сейчас. В том числе - помогать правительству бороться с последствиями эпидемии. И там, где роль парламента в этом есть, ее надо делать быстро, честно", - подытожил Вакарчук.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, как Святослав Вакарчук справляется с коронавирусом в бытовых условиях


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://censor.net.ua/resonance/3183814/svyatoslav_vakarchuk_ya_splkuyus_z_prezidentom_tema_donbasu_krimu_zayima_80_nashih_rozmov
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...