Вакарчук рассказал, как живет в условиях карантина

Музыкант и экс-лидер парламентской партии "Голос" Святослав Вакарчук рассказал, что в условиях национального карантина строго соблюдает все правила гигиены и дезинфекции, хотя откуда именно появляются дефицитные маски и спиртовые растворы у него дома, толком не знает. В этом политик признался в интервью изданию "Цензор".

"Это все заслуга моей жены. Она этим всем занимается. Откровенно говорю, я даже не знаю, откуда это все у нас берется", - отметил Вакарчук.

Также он поделился, как именно соблюдает меры по предотвращению коронавируса COVID-19 на бытовом уровне.

"Я живу в многоквартирном доме. Я не имею собственного большого дома за городом, как некоторые думают. Поэтому мы, как и большинство украинцев в крупных городах, которые живут в многоквартирных домах, у нас есть правила гигиены. У нас есть свой антисептик перед входом в квартиру. Мы специально прибили его. Есть одноразовые перчатки. Есть суперсалфетки, которые дают возможность протирать, заходить и выходить", - поведал парламентарий.

Святослав Вакарчук также признал, что закрытие метро в Киеве является, хоть и крайне сложной мерой для десятков тысяч жителей и гостей столицы, но и неотъемлемой в условиях эпидемиологического кризиса.

"Надеюсь, что местные власти в каждом городе и правительство сделают свои выводы. Я думаю, что в Киеве самая сложная ситуация: все-таки здесь очень много людей и очень много людей ездят в метро. Я думаю, что в других городах, даже миллионниках - уже попроще с этим", - резюмировал певец.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о рисках для украинского общества в связи с массовым закрытием общественного транспорта на время карантина.

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