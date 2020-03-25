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"Алло, гараж!": экс-премьер Гончарук рассказал о своем общении с Коломойским

По словам экс-главы Кабмина Алексея Гончарука, в беседах с олигархами он всегда отстаивал интересы Украины

сегодня, 17:13
Автор:

• Екатерина Белоброва

"Алло, гараж!": экс-премьер Гончарук рассказал о своем общении с Коломойским

Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук, который ушел в отставку в начале марта, признался, что во время своих полномочий неоднократно общался с представителями крупного бизнеса и украинского олигархата, но при этом никогда не подыгрывал им в их интересах. Об этом он рассказал в своем интервью изданию "Новое время".

"За время работы я провел тысячи различных телефонных разговоров. И с господином Ринатом Ахметовым (самый богатый украинец, - прим. ред.), мы встречались, и с господином Александром Ярославским (харьковский мультимиллионер, - прим. ред). Мы всегда во всех наших коммуникациях как правительство отстаивали интересы государства. Важно, чтобы было меньше монополий. Важно, чтобы было меньше коррупции. И мы никому не подыгрывали", - обозначил Гончарук. 

Впрочем он не стал уточнять, о чем именно велись эти беседы, в частности с Игорем Коломойским (основателем банка "Приват", - прим. ред).

"Он звонил мне много раз, никогда не употреблял выражений "Алло, гараж!", а  я общался  с ним точно так же как и многими другими людьми", - заключил экс-премьер.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, какой именно недостаток в президенте Владимире Зеленском увидел бывший премьер Алексей Гончарук за время своей работы в правительстве.


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Источник: https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/goncharuk-pro-svoyu-vidstavku-koronavirus-i-defolt-eksklyuzivne-interv-yu-novini-ukrajini-50077708.html
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