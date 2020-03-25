Гончарук назвал обвинения САП в халатности своего Кабмина перед коронавирусом фейком

Экс-глава правительства Алексей Гончарук заявил, что обвинения, предъявленные ему Специализированной антикоррупционной прокуратурой в виду якобы пренебрежения мерами по противодействию мировой пандемии COVID-19, являются фейком и не имеют под собой оснований. Об этом бывший премьер рассказал в интервью изданию "Новое время".

Напомним, как сообщили в САП, 31 января и 8 февраля секретарь СНБО Алексей Данилов прислал тогдашнему премьер-министру Гончаруку письмо "О необходимости ограничения экспорта и реэкспорта продукции, прямо или косвенно может быть использована" для недопущения распространения коронавируса. Но Кабмин "фактически проигнорировал вышеуказанные меры, и их так и не приняли".

Сам Гончарук отрицает такую реакцию своего правительства и описывает ситуацию иначе.

"На письмо СНБО отреагировали мгновенно: в тот же день собрали совещание, выдали срочное поручение, и уже 3 февраля мы утвердили план, по которому работали в феврале. Новости, мы что-то "игнорировали" - это фейк", - подчеркнул бывший глава Кабмина.

Также Алексей Гончарук отметил, что если бы он оставался в должности премьера сейчас, то, несмотря, на сложную экономическую и эпидемиологическую ситуацию, ему было бы проще, так как на такой должности он был более достоверно и полно проинформирован.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о новых условиях празднования Пасхи в 2020 году в связи с пандемией и карантином.

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