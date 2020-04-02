Генпрокурор Венедиктова выбрала себе нового заместителя

Генпрокурор Ирина Венедиктова назначила себе нового заместителя. Им стал Игорь Мустеца, о чем сообщили на официальном сайте Офиса генпрокурора.

В сообщении говорится, что коллективу представили нового сотрудника и объяснили, какие именно обязанности будет выполнять Мустеца. Но больше о них не говорится ни слова.

Игорь Мустеца уже имеет опыт на руководящих должностях в органах прокуратуры. В ГПУ его переводят с Черновицкой области, где он был 4 года подряд первым заместителем главного прокурора области.

Жена Мустецы - предприниматель. В его декларации за 2018-й год указано, что квартир у прокурора нет, а машиной он пользуется одной на двоих с супругой. Это Volkswagen Touareg 2013-го года выпуска. За 2018-й Мустеца заработал 730 тысяч гривен, еще миллион получил от продажи недвижимости.

Что касается личных сбережений, то семья нового заместителя Генпрокурора имеет 90 тысяч долларов, 14 тысяч евро и 280 тысяч гривен.

Ирина Венедиктова Генеральным прокурором Украины стала две недели назад. Ее назначили на внеочередном заседании парламента.Уже 27-го марта она назначила себе двоих заместителей - Алексея Симоненка, а также Андоея Любовича.

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