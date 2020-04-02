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Генпрокурор Венедиктова выбрала себе нового заместителя

Новый заместитель Ирины Венедиктовой в органах прокуратуры не новичок и ранее работал на руководящей должности в Черновицкой области.

сегодня, 11:34
Автор:

• Виолетта Комаровская

Генпрокурор Венедиктова выбрала себе нового заместителя

Генпрокурор Ирина Венедиктова назначила себе нового заместителя. Им стал Игорь Мустеца, о чем сообщили на официальном сайте Офиса генпрокурора. 

В сообщении говорится, что коллективу представили нового сотрудника и объяснили, какие именно обязанности будет выполнять Мустеца. Но больше о них не говорится ни слова. 

Игорь Мустеца уже имеет опыт на руководящих должностях в органах прокуратуры. В ГПУ его переводят с Черновицкой области, где он был 4 года подряд первым заместителем главного прокурора области. 

Жена Мустецы - предприниматель. В его декларации за 2018-й год указано, что квартир у прокурора нет, а машиной он пользуется одной на двоих с супругой. Это Volkswagen Touareg 2013-го года выпуска. За 2018-й Мустеца заработал 730 тысяч гривен, еще миллион получил от продажи недвижимости. 

Что касается личных сбережений, то семья нового заместителя Генпрокурора имеет 90 тысяч долларов, 14 тысяч евро и 280 тысяч гривен. 

Ирина Венедиктова Генеральным прокурором Украины стала две недели назад. Ее назначили на внеочередном заседании парламента.Уже 27-го марта она назначила себе двоих заместителей - Алексея Симоненка, а также Андоея Любовича. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о причинах отставки Генпрокурора Руслана Рябошапки. 


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Источник: https://www.gp.gov.ua/ua/news?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=270161
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