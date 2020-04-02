"Просто шутка": новая работа Березы в Патрульной полиции оказалась первоапрельским розыгрышем

Бывший народный депутат Верховной Рады VIII созыва Борислав Береза заявил, что вчерашняя публикация о новой профессии в качестве патрульного полицейского, была просто традиционной первоапрельской шуткой. Это он сообщил на своей странице в Facebook.

При этом политик заметил, что подписчики регулярно "покупаются" на его новые ипостаси, хотя он уже не впервые выдает подобные остроты 1 апреля в Международный день юмора и смеха.

"В прошлом году, 1 апреля, я написал, что принял предложение и возглавил креативное направление штаба Петра Порошенко. Многие поздравляли, еще большее количество людей посмеялось шутке, но нашлось немало таких, кто писал, что я продался и тьфу на меня. Два года назад, 1 апреля, я выложил свою фотку 2013 года в дайверской амуниции, которая была снята в Ласпи, и написал, что в Крыму сейчас хорошо, а я провожу проверку возможности выхода на берег групп боевых пловцов. Часть людей улыбнулась, часть пожелала мне удачи и быть осторожным, но немалое количество людей написало, что как же мне не стыдно ехать в аннексированный крым и видимо я продался Кремлю. После чего писали проклятия и пожелания всех мук мира. В этом году, 1 апреля, я выложил фотки, на которых я в форме и в полной амуниции патрульного полицейского. Написал, что иду работать в Патрульную полицию и попросил не нарушать, чтоб мне не пришлось вас штафовать. В общем, я в очередной раз пошутил", - указал Береза в сообщении.

Однако он добавил, что и после этого заявления его удалили несколько "друзей" в Facebook и было множество комментариев, которыми его упрекали в подкупе со стороны министра МВД Арсена Авакова.

"Когда вы пишете "ага, продался!", то это значит, что в вашей системе координат продаться можете именно вы. И допуская такую возможность, по отношению к себе, вы считаете, что продаются все. Попробуйте поумнеть и повзрослеть. Перестаньте искать кому бы продаться. Перестаньте искать во всем #зраду. И учитесь улыбаться. Развивайте в себе чувство юмора", - призвал экс-нардеп и назвал перечень авторов, которых он рекомендует читать, чтобы получать удовольствие от сатиры и иронии.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что известная британская писательница Джоан Роулинг запустила проект виртуального Хогвартса, где все дети, которые не знают, чем занять себя на карантине, могут побывать в волшебном мире Гарри Поттера.





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