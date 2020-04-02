«5 млрд в месяц»: экс-министр финансов Уманский обвинил налоговую службу в «скрутках» с НДС

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Бывший министр финансов Игорь Уманский заявил, что подавал в Кабмин представление на увольнение главы налоговой службы Сергея Верланова, поскольку бюджет якобы недополучал по 5 млрд грн ежемесячно из-за "скруток" с НДС. Об этом Уманский сообщил "Левому берегу".
Так, Уманский предлагал уволить глав налоговой и таможенной служб, отправляя премьер-министру Денису Шмыгалю соответствующие обращения.
"Я прихожу к нему (Шмыгалю – ред.), показываю: "Смотрите, мы тут сейчас плюшками балуемся, а вот – информация по каждому месяцу, и это только "скрутки" с НДС. Это в среднем 5 миллиардов в месяц недополучает бюджет", - говорит Уманский. - Как только я пришел в Минфин, мне быстро со всех сторон сливать информацию начали – с расшифровками, по компаниям, по суммам. Где стартуют, через кого прогоняют, где выводят. И 5 миллиардов – это только по НДС! Клименко с Януковичем смотрят и говорят: "Блин, а что, так можно было?"".
По словам Уманского, Минфин – не силовое министерство, поэтому он разве что мог главу налоговой администрации лишить премии.
"Я не могу их уволить, могу только сделать представление – увольняет-то Кабмин. Но премьер против. Мол, не надо этого делать, они завалят нам квартал… Я ему: "Вы шутите? 5 миллиардов в месяц!", - рассказал экс-министр.
Уманский добавил, в ответ на официальное представление об увольнении Шмыгаль предлагал дать руководителям служб время, чтобы те все подтянули.
Ранее "Комментарии" сообщили, что задекларировал экс-министр финансов Уманский: живопись "золотого века" и недостроенное жилье.
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