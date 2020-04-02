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«5 млрд в месяц»: экс-министр финансов Уманский обвинил налоговую службу в «скрутках» с НДС

Бывший министр финансов Игорь Уманский заявил, что просил Кабмин уволить главу налоговой службы Сергея Верланова

сегодня, 17:00
Автор:

• Таисия Ерохина

«5 млрд в месяц»: экс-министр финансов Уманский обвинил налоговую службу в «скрутках» с НДС

Бывший министр финансов Игорь Уманский заявил, что подавал в Кабмин представление на увольнение главы налоговой службы Сергея Верланова, поскольку бюджет якобы недополучал по 5 млрд грн ежемесячно из-за "скруток" с НДС. Об этом Уманский сообщил "Левому берегу".

Так, Уманский предлагал уволить глав налоговой и таможенной служб, отправляя премьер-министру Денису Шмыгалю соответствующие обращения.

"Я прихожу к нему (Шмыгалю – ред.), показываю: "Смотрите, мы тут сейчас плюшками балуемся, а вот – информация по каждому месяцу, и это только "скрутки" с НДС. Это в среднем 5 миллиардов в месяц недополучает бюджет", - говорит Уманский. - Как только я пришел в Минфин, мне быстро со всех сторон сливать информацию начали – с расшифровками, по компаниям, по суммам. Где стартуют, через кого прогоняют, где выводят. И 5 миллиардов – это только по НДС! Клименко с Януковичем смотрят и говорят: "Блин, а что, так можно было?"".

По словам Уманского, Минфин – не силовое министерство, поэтому он разве что мог главу налоговой администрации лишить премии.

"Я не могу их уволить, могу только сделать представление – увольняет-то Кабмин. Но премьер против. Мол, не надо этого делать, они завалят нам квартал… Я ему: "Вы шутите? 5 миллиардов в месяц!", - рассказал экс-министр.

Уманский добавил, в ответ на официальное представление об увольнении Шмыгаль предлагал дать руководителям служб время, чтобы те все подтянули.

Ранее "Комментарии" сообщили, что задекларировал экс-министр финансов Уманский: живопись "золотого века" и недостроенное жилье.


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Источник: https://lb.ua/economics/2020/04/02/454302_igor_umanskiy_ot_skrutok_nds.html?fbclid=IwAR19GjDmWORBvnQ8tLA7WhkPWf4MJy2sky9y3EsruNllPYRLaUeIOPQ27p4
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