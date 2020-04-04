Медведчук назвал единственный способ вернуть Донбасс под контроль украинских властей









Вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Украина не планирует закреплять особый статус отдельных территорий Донецкой и Луганской областей в Конституции нашей страны, также не ведутся переговоры в этом ключе. Председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук в ответ на такое заявление отметил, что внесение изменений в Конституцию Украины, с учетом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласованных с представителями этих районов, прямо прописано в Минских соглашениях.

Медведчук также отметил, что в "парижском коммюнике", одобренном лидерами государств, входящих в состав "нормандской четверки", указано, что стороны заинтересованы в согласовании правовых аспектов особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Кроме того, по словам нардепа, это указано в "Комплексе мер по выполнению Минских соглашений" от 2015 года – для обеспечения его действия на постоянной основе.

Кроме того, Виктор Медведчук акцентирует внимание на необходимости закрепить особый статус в Конституции Украины. Нардеп уверен, что в существующих условиях закрепление особого статуса в Конституции Украины, выполнение Минских соглашений – это единственный способ прекратить конфликт на Донбассе.

Ранее "Оппозиционная платформа – За жизнь" потребовала от президента Украины Владимира Зеленского объяснения причин, по которым Украина изменила свою переговорную позицию на заседании Трехсторонней контактной группы 26 марта.

Напомним, в МИД Украины призвали Россию помочь международной борьбе с коронавирусной пандемией, прекратив агрессию против Украины.

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