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Рябошапка о Венедиктовой: "Это худший выбор Зеленского"

Экс-генпрокурор Руслан Рябошапка считает, что на его место президент Владимир Зеленский мог найти кого-то достойней Ирины Венедиктовой

5 апреля 2020, 08:11 1800
Автор:

• Екатерина Белоброва

Рябошапка о Венедиктовой: "Это худший выбор Зеленского"

Бывший глава Офиса генерального прокурора Украины Руслан Рябошапка не одобряет назначение своей преемницы Ирины Венедиктовой по рекомендации главы государства Владимира Зеленского в связи с ее человеческими качествами. Об этом он рассказал в своем интервью "24 каналу".

По убеждению Рябошапки, новый генеральный прокурор пытается "задвинуть назад" ряд уголовных производств, которыми во время его работы активно занимались следователи.

"Она это делает, потому что у нее такое мировоззрение и она будет его воплощать руками прокуроров, которые сейчас работают в Офисе генерального прокурора", - заявил Руслан Рябошапка.

Впрочем пока он не стал давать публичных оценок самой работы Венедиктовой на новой должности, но при этом открыто заявил, что считает такой выбор украинского гаранта Владимира Зеленского худшим из тех, кого он мог рекомендовать на этот пост.

"На эту должность еще обсуждалась кандидатура Сергея Ионушаса как заместителя руководителя правоохранительного комитета в парламенте. Мне кажется, что этот выбор был бы значительно лучшим в плане человеческих качеств", - заметил экс-генпрокурор.

Рябошапка добавил, что, вероятней всего, Зеленский не сам сделал такой выбор, а его к нему "подтолкнули"  люди в ближайшем окружении из Офиса президента.

"Мне трудно сказать, чем руководствовался президент при этом выборе, возможно новый руководитель Офиса Президента (Андрей Ермак, - прим. ред.) повлиял. И мотивы мне, честно говоря, не понятны, президент мне их не объясняет. Мы не имели возможности с президентом на эту тему поговорить", - заключил он.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что генерального прокурора Ирину Венедиктову публично упрекали за давление на Виктора Гандзюка, отца погибшей активистки из Херсона Екатерины Гандзюк, которую в 2018 году облили кислотой. 


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Источник: https://24tv.ua/ryaboshapka_venediktova__tse_buv_naygirshiy_vibir_zelenskogo_n1310403
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