Рябошапка намерен завершить те реформы, которые начал, несмотря на отставку

Экс-глава Офиса генерального прокурора Украины Руслан Рябошапка рассказал, что обещание, которое он сделал перед голосованием парламента за его увольнение, что он "уходит для того, чтобы вернуться", были не просто эмоциональным всплеском. Так он ответил журналистам "24 канала" в коротком интервью.

По словам бывшего генпрокурора, сейчас он с командой работают над созданием экспертной платформы, которая будет объединять людей с качественными знаниями, опытом, которые могут предлагать новые стратегии, новые реформы в сфере верховенства права - это прокуратура, органы уголовной юстиции, антикоррупция, судебная реформа.

"Мы бы хотели, чтобы реформы продвигались и дальше. Но ситуация развивается так, что не исключено - вскоре могут быть и политические процессы, связанные с выборами. Поэтому очевидно, что хотелось бы свои знания и опыт использовать на пользу стране. Это может быть как в экспертной плоскости, так и в политической", - подчеркнул Рябошапка.

Также он не отрицает, что будь у него возможность вернуться на прежнюю должность генпрокурора, он бы не отказался: исключительно для завершения реформы по очищению органов прокуратуры.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о причинах, которые стали основанием для увольнения Руслана Рябошапки с поста генерального прокурора Украины.

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