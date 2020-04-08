У Порошенко назвали уголовное дело против него способом давления на Верховный суд из-за национализации банка "Приват"

Адвокаты пятого президента Украины Петра Порошенко заявили, что подозрение, которое инициировала глава Офиса генерального прокурора Ирина Венедиктова, является ничем иным, как способом давления на состав коллегии Верховного суда и установления над ним контроля в преддверии рассмотрения ключевого для государства вопроса в отношении национализации банка "Приват". Об этом передает пресс-служба партии "Европейская солидарность".

"Очевидно, что эти попытки дискредитируют Верховный Суд и всех судей Верховного Суда. Это безусловно является попыткой установить дополнительный контроль над Верховным Судом и над судьями, как любое уголовное дело, позволяет вызывать людей на допросы, проводить следственные действия, давить различными способами. Это означает, что на фоне развития ситуации с делом по "Привату", которое очень чувствительно для президента Зеленского, Офис президента получает дополнительные рычаги контроль над правосудием в Украине", - уверен представитель интересов Порошенко в суде Илья Новиков.

Также он напомнил, что опубликованные проекты подозрений, которые Венедиктова пыталась подписать у Рябошапки, были им отклонены как "юридический трэш".

"Я могу с ним только согласиться - это действительно юридический трэш, попытки переводить в уголовную плоскость вопрос конституционных полномочий президента по назначению судей", - отметил Новиков.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинский бизнесмен Игорь Коломойский из рук которого и был приватизирован "ПриватБанк", высказал свою позицию о так называемом "антиколомойском" законе, запрещающему приватизировать банки.





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