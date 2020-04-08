"При карантине важно наличие не только продуктов питания, но и средств у населения для их приобретения", – Медведчук

По словам главы политсовета парламентской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, власть обязана в ближайшее время принять обоснованные решения по комплексному обеспечению продовольственной безопасности Украины, а также ограничить продовольственный экспорт в другие страны. Об этом передает пресс-служба партии.

Политик убежден в том, что украинцы имеют право знать, как обстоят дела с обеспечением продовольственной безопасности всего населения и насколько целесообразен в нынешних условиях широкий продовольственный экспорт из Украины.

"Отечественные предприятия пищевой промышленности вывозят за рубеж около трети производимой продукции. Так, за январь – март 2020 года украинскими производителями было реализовано продуктов питания на сумму 68 054,5 млн грн, в том числе продано за рубеж – на сумму 20 732,3 млн грн, то есть 30,5% от произведенного", - подчеркивает парламентарий.

Медведчук отмечает, что ограничения продовольственного экспорта стали бы не только механизмом формирования необходимых запасов, но и способом расширения предложения на внутреннем рынке, повышения ценовой конкуренции и эффективным рыночным механизмом сдерживания цен.

"Власть обязана в самое ближайшее время принять принципиальные и обоснованные решения по комплексному обеспечению продовольственной безопасности Украины. В то же время не стоит забывать о том, что важно не только наличие продуктов питания в стране, но и наличие у населения средств для их приобретения. Правительство же до сих пор не представило парламенту внятных, действенных и экономически обоснованных мер по поддержанию покупательной способности всех граждан Украины в карантинный период", – подытожил нардеп.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Виктор Медведчук выражал смелый оптимизм в решении проблемы пандемии COVID-19.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!