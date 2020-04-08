Политолог: "В будущем парламенте Медведчук получит монобольшинство"

Политический эксперт Виктор Небоженко считает, что из всех направлений, которые проводились по восстановлению мира в Донбассе (нацплатформа по примирению, которую презентовал Сергей Сивохо, Консультативный комитет Дмитрия Козака и Андрея Ермака) провалились, и только "парламентский диалог", инициированный членом партии "ОПЗЖ" Виктором Медведчуком между Францией, Россией, Украиной и Германией сохраняет свой курс. Об этом он рассказал в интервью телеэфира ukrlife.tv.

"Сейчас Офис президента принимает решение об отбеливании Андрея Ермака, так как его критика – это не что иное, как критика самого гаранта. Это критика на патриотическую позицию Ермака в отношении консультативного совета по Донбассу", - уверен Небоженко.

По словам политолога, в это время Медведчук действительно собрал группы в парламенте, в Бундестаге, во Французских Национальных Собраниях, в Украине и в Российской Федерации.

"На самом деле объективно убеждаются, что с Зеленским, с Ермаком, с Сивохой нельзя работать, а можно работать только с одним человеком – Медведчуком. Поэтому мы движемся к новой парламентской республике, в которой большинство будет у Медведчука, так как ни президенты, ни их советники не решают сейчас проблемы. Это означает, что мы будем иметь скоро выборы и новый парламент", - заключил политэксперт.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Виктор Медведчук упрекнул украинскую власть в отсутствии мер по поддержанию покупательной способности у населения во время национального карантина.







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