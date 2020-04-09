Зеленский "сбросил маски" и прямо заявил, что рынок земли приняли в интересах МВФ – Молчанов

Президент Владимир Зеленский "сбросил маски" и прямо обозначил, что рынок земли приняли в интересах МВФ, заявил политический эксперт Кирилл Молчанов в эфире программы "Утро на Newsone".

По словам политэксперта, ранее власть настаивала на открытии рынка земли, используя другие аргументы.

"Меня поразило, что президент перестал артикулировать те вещи, которые говорил до этого – о правах украинцев, возможности продать свои паи, как в цивилизованных странах. Сейчас он (президент – ред.) "сбросил маски" и прямо заявил, что рынок земли приняли в интересах МВФ", - сказал эксперт.

По словам эксперта, такие действия – "самая большая трагедия".

"Потому что без проведения диалога с обществом, не узнав позицию украинцев, мы снова загоняем себя в кабалу внешних долгов. Мы видим, что долгам конца-края не видно", - заявил Молчанов.





Напомним, стало известно, какой будет средняя цена за гектар земли в Украине.

Ранее мы писали, что спустя неделю со дня принятия законопроекта о запуске в Украине рынка земли сторонники и противники земельной реформы до сих пор ломают копья, обсуждая принятый документ. Вместе с тем многочисленные политики и эксперты все чаще переключают внимание с самого законопроекта на его перспективы, ведь документ до сих пор не подписан президентом. "Комментарии" уверены – это неспроста.

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