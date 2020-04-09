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Зеленский "сбросил маски" и прямо заявил, что рынок земли приняли в интересах МВФ – Молчанов

Политический эксперт Кирилл Молчанов считает, что без проведения диалога с обществом о рынке земли власть снова загоняет страну в кабалу внешних долгов

сегодня, 13:30 575
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Зеленский "сбросил маски" и прямо заявил, что рынок земли приняли в интересах МВФ – Молчанов

Президент Владимир Зеленский "сбросил маски" и прямо обозначил, что рынок земли приняли в интересах МВФ, заявил политический эксперт Кирилл Молчанов в эфире программы "Утро на Newsone".

По словам политэксперта, ранее власть настаивала на открытии рынка земли, используя другие аргументы.

"Меня поразило, что президент перестал артикулировать те вещи, которые говорил до этого – о правах украинцев, возможности продать свои паи, как в цивилизованных странах. Сейчас он (президент – ред.) "сбросил маски" и прямо заявил, что рынок земли приняли в интересах МВФ", - сказал эксперт.

По словам эксперта, такие действия – "самая большая трагедия".

"Потому что без проведения диалога с обществом, не узнав позицию украинцев, мы снова загоняем себя в кабалу внешних долгов. Мы видим, что долгам конца-края не видно", - заявил Молчанов.


Напомним, стало известно, какой будет средняя цена за гектар земли в Украине.

Ранее мы писали, что спустя неделю со дня принятия законопроекта о запуске в Украине рынка земли сторонники и противники земельной реформы до сих пор ломают копья, обсуждая принятый документ. Вместе с тем многочисленные политики и эксперты все чаще переключают внимание с самого законопроекта на его перспективы, ведь документ до сих пор не подписан президентом. "Комментарии" уверены – это неспроста.


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Источник: https://newsone.ua/programs/utro-s-vannikovoj-i-nazarovym/utro-na-newsone-zelenskij-sbrosil-maski-i-prjamo-zajavil-chto-rynok-zemli-prinjali-v-interesakh-mvf-0304.html
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