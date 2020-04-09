Медведчук возмущен действиями Кабмина, нарушающими права прихожан УПЦ

По мнению главы политсовета парламентской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, действующая в Украине власть продолжает реализовывать политику Порошенко, направленную на языковую и конфессиональную дискриминацию украинцев. Слова нардепа передает пресс-служба партии.

Как отмечает Медведчук, о дискриминации свидетельствует тот факт, что министр инфраструктуры Владислав Криклий обратился к предстоятелям ПЦУ Блаженнейшему Митрополиту Епифанию и УГКЦ Блаженнейшему Святославу с просьбой освящать пасхальные куличи, которые "Укрпошта" будет бесплатно доставлять украинцам, чтобы не нарушать режим карантина, при этом интересы прихожан Украинской православной церкви министр проигнорировал.

"Министр инфраструктуры проигнорировал прихожан наиболее многочисленной Украинской православной церкви – единственной канонической православной церкви в Украине. Своим циничным и волюнтаристским решением он установил, что деньги налогоплательщиков Украины должны тратиться на доставку куличей прихожанам ПЦУ и УГКЦ, а прихожане УПЦ этого недостойны", – заявил Медведчук.

При этом нардеп процитировал ст.24 Конституции, которая гласит, что "Не может быть привилегий или ограничений по признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных и иных убеждений, пола, этнического и социального происхождения, имущественного положения, места жительства, по языковым или иным признакам".

Виктор Медведчук также добавил, что отсутствие возможности у прихожан "неугодной" церкви получить освященный пасхальный кулич на дом, подвергает опасности заражения вирусом COVID-19, ведь им придется лично отправляться на ночную службу в храм для традиционного обряда.

"Такими действиями Криклий оскорбляет миллионы прихожан УПЦ, подвергает их жизнь и здоровье реальной опасности. За подобные действия он должен быть отправлен в отставку ради торжества справедливости, утверждения идей гражданского равенства и сохранения межконфессионального мира в Украине", - убежден оппозиционный политик.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что социологи провели опрос среди украинцев на предмет их планов празднования Пасхи в условиях карантина.













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