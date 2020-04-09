СМИ сообщают о скандальном окружении министра Криклия

Министр инфраструктуры Владислав Криклий окружил себя целым рядом одиозных и скандальных личностей, которых назначает на должности официальных и "теневых" советников, а также в наблюдательные советы важных государственных предприятий. Об этом сообщает издание "Вести".

В частности, по данным издания, одним из главных советников Криклия с недавних пор стал бывший глава "Укравтодора" Андрей Батищев. По словам народного депутата Александра Дубинского, когда Батищев руководил корпорацией (2015-2016 годы, при министре Андрее Пивоварском), там была "налажена система откатов" с подрядчиков по строительству дорог.

По данным внутренних сводок правоохранителей, будучи руководителем "Укравтодора", Батищев поддерживал неофициальные деловые и дружеские контакты с кланом "тендерных троллей" Амирханянов, а также организованной преступной группой, которой руководит гражданин Российской Федерации Вагинак Аветисян, первоначальный основатель скандально известной одесской компании "Дорлидер".

Также Батищев фигурирует в еще одном уголовном деле, также связанном с семьей Матиос. Одна из компаний, где он работал, фигурировал в скандале с отчуждение участка в с. Антоновка Херсонской области прямо на берегу Черного моря (видимо, под турбазу или гостиницу). Через цепочку фирм реальным владельцем "Интелконсалтинга" оказалась Ирина барах, жена Матиос.

Издание напомнило, что недавно стало известно о "теневом офисе" Криклия во главе с юристом Павлом Шевченко, с которым Криклий работал в Главном сервисном центре Министерства внутренних дел (МВД) Украины. Вдвоем они фигурируют в уголовном деле в незаконной сертификации автомобилей Volkswagen Golf, привезенных из Мексики уже после того, как немцы отозвал эту партию из-за "дизельгейта". Документы были подделаны на 2700 автомобилей, организаторам грозит несколько лет тюрьмы.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что лидер политсилы "ОПЗЖ" Виктор Медведчук призвал отправить в отставку Владислава Криклия.













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