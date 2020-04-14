Защитить медработников - главная задача, - Виктор Медведчук

Виктор Медведчук отмечает, что сегодня тестирование населения осуществляется на уровне 2 000 тестов в день и примерно 8 000–10 000 тестов в неделю (так говорят главный санитарный врач Ляшко и представители Минздрава), но этого недостаточно, потому что это не дает реальной картины заболеваемости коронавирусом в Украине.



"Мы считаем, что тестирований (а в первую очередь речь идет о тестах ПЦР, а не об экспресс-тестах) должно проводиться в 10–12 раз больше, чем сегодня", – подчеркнул Медведчук. По его мнению, это необходимо, чтобы правильно оценить ситуацию и использовать нужные ресурсы и методы для борьбы с коронавирусом.

Виктор Медведчук подчеркнул, что, согласно заявлению главного санитарного врача, около 2% населения страны может пострадать от коронавируса, это примерно 750 000 человек.

"Если заболеют действительно, не дай бог, 750 000 наших граждан, мы бы хотели понимать, как Минздрав и власть собираются бороться за выживание нашего населения, бороться против коронавируса. Мы не видим сегодня ни ресурсов, ни возможностей у Минздрава. И что будет в этом случае задействовано и привлечено, мы пока не знаем", – выразил серьезную обеспокоенность политик. Он также задал вопрос: что будут делать Минздрав и власть, если этот порог в 2% населения страны будет превышен?

"Мы считаем, что на сегодняшний день необходимо подготовить анализ и разработать систему прогнозирования – какие ресурсы надо задействовать, где их власть собирается взять и как она это будет реализовывать в будущем. Потому что, если исходить из данных, которые обнародуются и главным санитарным врачом, и представителями Минздрава, то 10 000–12 000 заболевших одновременно – это та черта, за которой, к сожалению, учреждения системы здравоохранения не смогут оказывать реальную помощь. Это все те проблемы и те вопросы, которые мы ставим уже второй месяц. К сожалению, мы пока не видим от власти реальных путей решения этих проблем", – заявил Медведчук.

Политик также напомнил о разработанной "Оппозиционной платформой – За жизнь" программе – Антикризисном плане. Он отметил, что некоторые пункты этой программы власть уже начала осуществлять, но главные задачи, которые были поставлены, до сих пор не выполнены.

Парламентарий назвал главную задачу, на которой сегодня следует сосредоточить силы.

"Речь идет о защите наших врачей, речь идет о средствах защиты наших врачей. Они сегодня, находясь на передовой, подвергаются риску заражения больше всех. На вчерашний день, по последним данным, 334 медицинских работника уже заражены коронавирусом. Это страшная цифра для Украины, потому что это все, к сожалению, множится, средств защиты нет. И Минздрав, и государство в целом не делают ничего необходимого для того, чтобы остановить этот процесс. Но если его не остановить, то от этого пострадают уже не единицы медицинских работников, а десятки и сотни тысяч наших граждан", – заявил Виктор Медведчук.





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