Апелляционный суд смягчил меру пресечения для Татьяны Черновол

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Апелляционный суд изменил меру пресечения для экс-народного депутата
Татьяны Черновол. Было принято решение об изменении круглосуточного домашнего
ареста на ночной. Об этом сообщает "5 канал".
Отмечается, то теперь экс-нардепу Татьяне Черновол запрещено покидать место
жительства с 22:00 до 6:00.
Ранее "Комментарии" писали, что Государственное
бюро расследований сообщило экс-депутату Татьяне Черновол о подозрении в
умышленном убийстве. Политику
предъявили подозрение "в умышленном причинении смерти другому человеку,
совершенном по предварительному сговору группой лиц способом, опасным для жизни
многих лиц"(п.п. 5, 12, ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). В сообщении
ГБР говорится, что согласно предварительной информации, 18 февраля 2014 года
Черновол выступила в роли руководителя группы лиц и непосредственно участвовала
в поджоге здания в центре Киева, где размещался офис одной из партий. В офисе
на тот момент находился один из сотрудников, который в результате поджога погиб.
Также напомни, что 14 апреля 2020 года в территориальном управлении
Государственного бюро расследований состоялся
допрос Черновол, которую подозревают в умышленном противоправном причинении
смерти другому человеку, совершенном по предварительному сговору группой лиц
способом, опасным для жизни многих лиц (п.п. 5 , 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного
кодекса Украины).
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