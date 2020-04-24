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Апелляционный суд смягчил меру пресечения для Татьяны Черновол

Татьяне Черновол необходимо находиться всю ночь дома

сегодня, 17:51
Автор:

• Татьяна Веремеева

Апелляционный суд смягчил меру пресечения для Татьяны Черновол

Апелляционный суд изменил меру пресечения для экс-народного депутата Татьяны Черновол. Было принято решение об изменении круглосуточного домашнего ареста на ночной.  Об этом сообщает "5 канал".

Отмечается, то теперь экс-нардепу Татьяне Черновол запрещено покидать место жительства с 22:00 до 6:00.

Ранее "Комментарии" писали, что Государственное бюро расследований сообщило экс-депутату Татьяне Черновол о подозрении в умышленном убийстве. Политику предъявили подозрение "в умышленном причинении смерти другому человеку, совершенном по предварительному сговору группой лиц способом, опасным для жизни многих лиц"(п.п. 5, 12, ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). В сообщении ГБР говорится, что согласно предварительной информации, 18 февраля 2014 года Черновол выступила в роли руководителя группы лиц и непосредственно участвовала в поджоге здания в центре Киева, где размещался офис одной из партий. В офисе на тот момент находился один из сотрудников, который в результате поджога погиб.

Также напомни, что 14 апреля 2020 года в территориальном управлении Государственного бюро расследований состоялся допрос Черновол, которую подозревают в умышленном противоправном причинении смерти другому человеку, совершенном по предварительному сговору группой лиц способом, опасным для жизни многих лиц (п.п. 5 , 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).


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Источник: https://www.5.ua/polityka/dlia-tetiany-chornovol-zminyly-zapobizhnyi-zakhid-213484.html
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