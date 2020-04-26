Молниеносные отставки и конкурс за один день: что будет с налоговой и таможней

Напомним, 24 апреля Кабмин внезапно уволил Сергея Верланова с должности главы Государственной налоговой службы (ГНС), а Максима Нефедова - с должности главы Государственной таможенной (фискальной) службы.



Данных о конкурсе на пост главного таможенника на данный момент нет. Но 26 апреля на портале вакансий госслужбы появились сообщения о конкурсе на должность главы и заместителя ГНС, а также – на пост председателя Государственной аудиторской службы. При этом срок подачи документов заканчивается 27 апреля, а сам отбор назначен на 10 утра 28 апреля.



"Знакомые все лица"

Исполнительный директор в Центре прикладных политических исследований "Пента", политический эксперт Александр Леонов считает, что неожиданная, молниеносная отставка Нефедова и Верланова выглядела как некая спецоперация.

"Как уверял нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко который присутствовал на заседании, где это решалось, всё заняло 30 секунд. Ни сами отставники, не ряд министров, похоже, не были проинформированы о подобном, – отмечает Александр Леонов. – Похоже, что места освобождаются в рамках переконфигурации власти. Говорят, что экс-президент Грузии, бывший глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили, которого "сватают" в вице-премьеры по реформам в украинском Кабмине, требует должности для своих людей. Юлию Марушевскую (начальник одесской таможни с 19 октября 2015 по 17 ноября 2016) он видит главной ГТС. Давида Сакварелидзе, который во время прошлого "захода" Саакашвили в украинскую власть, был замгенерального прокурора Украины и по совместительству прокурором Одесской области, прочат в главы Госбюро расследований (ГБР). А бывший первый зам главы Национального аниткоррупционного бюро Украины Гизо Углава может занять пост руководителя НАБУ после вероятной отставки Артем Сытника. Таким образом сформируется своеобразный "кулак", который позволит обеспечить определенные подвижки дел против пятого президента Украины Петра Порошенко и оппозиции. А по ходу дела позволит прибрать к рукам депутатов монобольшинства, которое рассыпается. Будет создан такой себе инструмент контроля".

По словам политэксперта, время подачи документов всего сутки напомнило ему историю с конкурсом в ГБР, когда бывший адвокат Виктора Янукович – Александр Бабиков – практически без конкуренции занял должность первого зама главы ГБР.

"Тогда трое суток было на подачу документов. И об этом тоже сообщили в выходные, – отмечает Леонов. – Человек, который заранее не был извещен об этом, не мог оперативно собрать необходимые документы. Сейчас на это накладывается еще и карантин. Уверен, что когда появятся имена претендентов, мы быстро поймем, ради чего и кого это затевалось".

Эксперт отмечает, что появляется всё больше мелких деталей, доказывающих, что президент Владимир Зеленский живет в неком информационному пузыре.

"Всё чаще кажется, что он не то чтобы самоустранился, но всё меньше влияет на ситуацию, – говорит Леонов. – От его имени может действовать глава Офиса президента Андрей Ермак, который проводит встречи, по статусу соотносящиеся с постом руководителя государства. В регионах нарастают протесты фермеров, предпринимателей, разоряющихся из-за карантина. Ситуация стремится к взрывоопасной. Но, такое впечатление, что окружение Зеленского держит его в теплой ванне, а само в это время пытается судорожно перераспределять потоки. В том числе с помощью кадровых назначений".

Такие конвульсивные движения скорее плодят врагов, уверен эксперт.

Критика действий провластной команды уже звучит из уст Гончаренко, Рябошапки, Верланова, Нефедова. Последние, по мнению Леонова, вполне могут подать в суд, потому что процедура их отставки, похоже, не была соблюдена. И тогда история может стать долгоиграющей, парализовав работу таможни и налоговой.

"Одним можно, другим - нельзя"

Доктор права, адвокат Иван Либерман не исключает, что кадровые перестановки в таможне и налоговой связаны с тем, что в Украине набирают обороты бунты против несправедливости, избирательности карантинных мер. В плане того, что одним работать можно, а другим – нельзя.

"Сейчас выигрывают крупные игроки. А малый и средний бизнес страдает. Люди видят в этом явную несправедливость, – поясняет эксперт. – И чтобы снять некое социальное напряжение, власть решила пойти на такого рода кадровые решения. В дальнейшем из-за роста недовольства граждан Украины действиями властей, нужно будет показывать тех, кто якобы виновен, что мы живем беднее. Таможня и налоговая – отличные мишени. Таким образом, эмоциональный удар пойдет в сторону оставленных чиновников, обойдя высшее руководство страны".

Комментируя объявления о конкурсе, доктор права высказал мысль, что есть прямое нарушения законодательств в части доступа к публичной информации.

"Далеко не каждый желающий (кто-то на больничном, кто-то в командировке, кто-то в отпуске) не может надлежащим образом принять участие в конкурсе на конкретные должности. Думаю, здесь есть нарушения, – подчеркивает эксперт. Кто победит и чьи это будут люди – мне неизвестно. Но могу предположить, что кто бы это ни был, спрос с них будет в разы больше, чем с их предшественников. Кстати, не исключаю, что против уволенных лиц в случае, если будут доказательства коррупции, "контрабаса", "схематоза", могут открыть уголовные производства с конкретным преследованием и доведением до судебной перспективы"

По мнению Либермана, в данной ситуации Зеленский не самоустранился. "Скорее, он совершенно по-новому решил управлять государством. Отсюда и процесс переформатирования на всех уровнях", – поясняет эксперт.

"И снова олигархи правят бал"

Отставка руководителей ГНС и ГТС является продолжением пертурбаций в исполнительной власти, начавшимися со смены премьер-министра и Кабмина, считает политический эксперт, директор Communication group Владимир Манько.

"Суть этих изменений состоит в создании власти олигархического консенсуса, когда влияние оказывают несколько мощных олигархов, – уверен эксперт. – До этого новой власти удавалось обходиться без такого консенсуса, имея опору только на одного олигарха. Но это продолжалось недолго, поскольку противоречия между ними усиливались. Олигарх требовал решить вопрос с ПриватБанком в его пользу, а власть на это не шла. Международные партнеры категорически возражали против этого. В результате власть привлекла к сотрудничеству еще несколько олигархов, фамилии которых хорошо известны".

При таких обстоятельствах упало правительство Гончарука и появилось правительство Шмыгаля, в прошлом одного из топ-руководителей ДТЭК, напоминает Манько.

"Теперь власть в лице президента Зеленского имеет несколько дополнительных медиа-площадок, где может создавать себе положительный имидж. Потому что на "плюсах" лояльность к нему закончилась, – отмечает эксперт. – Олигархи, которых приближены к власти, взамен требуют преференций для собственных бизнесов, а также доступа к финансовым потокам. Именно с этим связаны изменения на таможне и в налоговой. В результате одному олигарху пришлось уступить, а другие пришли на его место. Здесь ничего нового, всё как было и раньше в украинской политике. Только в этом и заключается так называемая "смена курса". Ведь на самом деле никакого изменения нет. Есть только смена лиц за кулисами. Президент Зеленский делает вид, что он вне этой игры. А на самом деле он остается главным игроком, полностью отбросив свои предвыборные обещания относительно какой-то там новой эпохи".

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