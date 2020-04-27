Генштаб ВСУ показал фото испытаний ракетного комплекса Нептун

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Сегодня, 27 апреля, в Одесской области проходят государственные испытания ракетного
комплекса Р-360 "Нептун". Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба Вооруженных
Сил Украины.
Отмечается, что летные испытания проводятся с созданием реальных радиопомех для головки самонаведения ракеты и привлечением авиации – самолетов СУ-27. Пуски осуществляются с Государственного испытательного полигона ВСУ "Алибей".
Ранее "Комментарии" писали, что в Украине разделили должности главнокомандующего
Вооруженных сил Украины и начальника Генерального штаба. Соответствующие указы
появились на сайте президента. Глава государства Владимир Зеленский
подписал их 27 марта.
Также мы писали, что Вооруженные
Силы Украины присоединились к правоохранителям во время карантинных мероприятий
из-за коронавируса в Украине. Так, ради поддержания общественной безопасности и
порядка с 22 марта, в населенных пунктах и военных гарнизонах началось совместное
патрулирование усиленными
нарядами Военной службы правопорядка ВСУ. Военные должны взаимодействовать с
работниками Национальной полиции и военнослужащими Национальной гвардии.
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