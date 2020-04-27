Генштаб ВСУ показал фото испытаний ракетного комплекса Нептун

Сегодня, 27 апреля, в Одесской области проходят государственные испытания ракетного комплекса Р-360 "Нептун". Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.



Отмечается, что летные испытания проводятся с созданием реальных радиопомех для головки самонаведения ракеты и привлечением авиации – самолетов СУ-27. Пуски осуществляются с Государственного испытательного полигона ВСУ "Алибей".

Ранее "Комментарии" писали, что в Украине разделили должности главнокомандующего Вооруженных сил Украины и начальника Генерального штаба. Соответствующие указы появились на сайте президента. Глава государства Владимир Зеленский подписал их 27 марта.

Также мы писали, что Вооруженные Силы Украины присоединились к правоохранителям во время карантинных мероприятий из-за коронавируса в Украине. Так, ради поддержания общественной безопасности и порядка с 22 марта, в населенных пунктах и военных гарнизонах началось совместное патрулирование усиленными нарядами Военной службы правопорядка ВСУ. Военные должны взаимодействовать с работниками Национальной полиции и военнослужащими Национальной гвардии.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!