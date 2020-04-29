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Генштаб ВСУ опубликовал фото испытаний реактивных снарядов Тайфун-1

Испытания реактивных снарядов «Тайфун-1» проходят в рамках масштабных ракетных тестирований

сегодня, 12:27
Автор:

• Татьяна Веремеева

Генштаб ВСУ опубликовал фото испытаний реактивных снарядов Тайфун-1

Сегодня, 29 апреля, в Одесской области Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины (ВСУ) проводит второй этап предварительных испытаний отечественных реактивных снарядов "Тайфун-1" на максимальную дальность. Об этом сообщается на странице Генштаба в Facebook.

Отмечается, что эти боеприпасы калибра 122 мм должны заменить реактивные снаряды "Град". Украинский образец, по заявлению производителя, имеет улучшенные характеристики.

Ранее "Комментарии" писали, что 27 апреля, в Одесской области состоялись государственные испытания ракетного комплекса Р-360 "Нептун". Летные испытания проводятся с созданием реальных радиопомех для головки самонаведения ракеты и привлечением авиации – самолетов СУ-27. Пуски осуществляются с Государственного испытательного полигона ВСУ "Алибей".

Напомним, что в Украине разделили должности главнокомандующего Вооруженных сил Украины и начальника Генерального штаба. Соответствующие указы появились на сайте президента. Глава государства Владимир Зеленский подписал их 27 марта.


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