Генштаб ВСУ опубликовал фото испытаний реактивных снарядов Тайфун-1

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Сегодня, 29 апреля, в Одесской области Генеральный штаб Вооруженных Сил
Украины (ВСУ) проводит второй этап предварительных испытаний отечественных
реактивных снарядов "Тайфун-1" на максимальную дальность. Об этом сообщается на
странице Генштаба в Facebook.
Отмечается, что эти боеприпасы калибра 122 мм должны заменить реактивные снаряды "Град". Украинский образец, по заявлению производителя, имеет улучшенные характеристики.
Ранее "Комментарии" писали, что 27 апреля, в Одесской области состоялись государственные
испытания
ракетного комплекса Р-360 "Нептун". Летные испытания проводятся с созданием
реальных радиопомех для головки самонаведения ракеты и привлечением авиации –
самолетов СУ-27. Пуски осуществляются с Государственного испытательного полигона
ВСУ "Алибей".
Напомним, что в Украине
разделили должности главнокомандующего Вооруженных сил Украины и начальника
Генерального штаба. Соответствующие указы
появились на сайте президента. Глава государства
Владимир Зеленский подписал их 27 марта.
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