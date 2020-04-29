Решения Кабмина касательно карантина: какие возможны последствия

Правительство Украины приняло сегодня ряд решений, связанных с карантином. Речь идет о возможности работы рынков (при определенных условиях), а также о том, что будут запускать "адаптивный карантин" (введение усиленного карантина в отдельных регионах, а не в целом по стране).



Эксперты оценили для издания "Комментарии" эти решения и возможные риски, связанные с ними.

Решения Кабмина касательно карантина: акция у здания правительства

Экономический эксперт, координатор гражданской инициативы "Рух бізнесу України" Андрей Гарнат принял сегодня участие в акции у стен Кабмина, где представители малого и среднего бизнеса (МСБ) требовали восстановить их конституционное право работать. У него, как у многих украинских предпринимателей, очень критическое отношение к мерам, принимаем правительством в рамках противодействия коронавирусной инфекции.

"Те карантинные меры, которые непродуманно и жестко приняло правительство, на сегодняшний день фактически убили работу МСБ в Украине. И они продолжают гробить малые предприятия, увеличивать количество уволенных сотрудников, – подчеркивает Андрей Гарнат. – Безработица в Украине уже выросла до 15%, а через пару недель может составить 20% от 16-18 миллионов трудоспособного населения Украины. Правительство пытается смягчать карантинные меры точечным открытием определенных секторов. Но это не возымеет должного влияния, не запустит снова экономику. Малые, средние, крупные компании – экономически связаны. И если не работает какое-то звено из данной цепочки, не будет работать нормально и вся цепочка".

По словам эксперта, единственно верное решение на сегодня – полностью возобновить работу МСБ. Это даст возможность предприятиям, которые закрылись, постепенно восстановиться – и к концу второго квартала хотя бы частично начать наполнять бюджет страны.

"Предложения, которые анонсируются правительством как смягчение карантинных мер, несут в себе определенные риски, – отмечает Андрей Гарнат. – К примеру, решения об открытии рынков, торговых точек, будут принимать чиновники на местах. В частности, это будет регулироваться решением соответствующих территориальных органов Госпродпотребслужбы. Именно им дано право решать – соблюдают или нет предприниматели противоэпидемические требования. А мы прекрасно знаем, чем чревато такое ручное управление. Уже на первом этапе оно вылезет предпринимателям в необходимость давать взятки".

Предложение об "адаптивном карантине" было бы, по словам эксперта, рациональным, если бы не одно существенное "но".

"В Украине в виду отсутствия достаточно количества тестов, отсутствует и реальная статистика по количеству зараженных людей, – подчеркивает Гарнат. – Соответственно, правительство имеет возможность манипулировать статистикой в ту или иную сторону. И пока мы видим манипуляции в сторону нагнетания истерии, связанной с ситуацией с коронавирусом".

Решения Кабмина касательно карантина: запоздалые послабление

Экономист в Экономическом дискуссионном клубе Игорь Гарбарук уверен, что правительство как минимум на неделю-полторы опоздало с ослаблением карантинных мер.

"Довели представителей МСБ "до ручки", те начали выходить на акции протеста. А ведь всего этого можно было избежать, – отмечает эксперт. – Да и вообще – лишать предпринимателей возможности работать, отбирать у них это конституционное право, было изначально неверным решением. Просто защитные меры (маски, дезинфекция, дистанционный режим) следовало переносить на рабочие место. В супермаркетах же это работает? Почему не может работать на рынках, в салонах, в кафе и так далее… А так – мы получили не конкурентные отношения, несправедливость. Двойные стандарты. Когда определенные супермаркеты и строительные сети работают, когда известный мировой бренд торгует кофе и бутербродами, а армия отечественных предпринимателей лишена такой возможности… Так что и "адаптивный карантин", как мне кажется, должен не закрывать МСБ, а делать более адаптированным к усиленным карантинным мерам то или иное рабочее место".

По словам Игоря Гарбарука, мало дать возможность рынкам (и не только им) работать. Государство должно компенсировать представителям МСБ понесенные ими из-за карантинных запретов убытки.

"Чтобы МСБ возобновил те позиции, которые были утрачены, нужна помощь от государства. К примеру, – единоразовые беспроцентные дотации. Определенные субсидии – порядка 25 тысяч гривень каждому предпринимателю. Чтобы люди могли хотя бы совершить предоплату за товар, – поясняет экономист. – Для мелкого бизнеса следует запустить госпрограмму льготного кредитования на 6-8 месяцев. Этим уже должны заниматься НБУ, Минфин, привлекая и коммерческие банки. А то у нас много думают и говорят, но мало делают".

Главный аспект госпомощи, по мнению Гарбарука, должен сейчас сосредоточиться на аграрном секторе. Том самом, мелкий сегмент которого из-за "карантинно" закрытых рынков вынужден был буквально выбрасывать ранние овощи.

"Вопрос продовольственной безопасности крайне важен на сегодня, – подчеркивает эксперт. – Нужно обеспечить необходимым количеством продуктов стол украинцев. Причем продукт должен быть национального производства – качественный и по минимальной цене. А для этого нужно просто дать возможность предпринимателям торговать, а потребителям – иметь возможность выбора (покупать в супермаркетах, на рынках или в маленьких овощных киосках). Нужно помочь нацбизнесу подняться с колен и начать развиваться. Вернуть предпринимателям конституционное право работать. Запрещая – компенсируй. Помогай".

Решения Кабмина касательно карантина: акции протеста

Решения, принятые правительством Украины под давлением людей, которые вышли на стихийные акции протеста во многих городах страны с требованиями отрыть продовольственные рынки, сложно назвать своевременными, считает политтехнолог Александр Кондратенко. По словам эксперта, они приняты лишь для того, чтобы снять градус напряжения в обществе.

"Давление на власть как инструмент – работает, так что его будут использовать и в дальнейшем, – прогнозирует Александр Кондратенко. – Избирательная политика правительства страны приведет к очередному недовольству в различных, жизненно важных сферах. И в ближайшее время на акции протестов выйдут другие, ведь невооруженным глазом видна несправедливость: крупные сети торгуют импортом, а украинские предприниматели несут убытки".

Политтехнолог отмечает, что по сей день часть населения не придерживается даже элементарных правил карантина.

"И я согласен с категорической позицией медиков в том, что в условиях пандемии открытие рынков чревато новыми вспышками COVID-19. Но, несмотря на опасность, требования людей вполне понятны: одним нужно как-то выживать в этих условиях, другим – малому и среднему бизнесу – сохранить его и рабочие места, – поясняет Александр Кондратенко. – Тем временем правительство и президент стремительными темпами теряют доверие населения. Проседание рейтингов пропрезидентской партии позволит оппонентам взять реванш осенью на местных выборах. А в случае, если ситуация в экономике окончательно выйдет из-под контроля, можно ожидать и досрочных парламентских".

Ранее "Комментарии" писали, что Кабинет министров Украины в среду, 29 апреля, поддержал критерии, разработанные Министерством здравоохранения и Министерством экономики, которые позволяют рынкам возобновить свою деятельность.



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