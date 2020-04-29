Решения Кабмина касательно карантина: какие возможны последствия

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Правительство Украины приняло сегодня ряд решений, связанных с
карантином. Речь идет о возможности работы
рынков (при определенных условиях), а также о том, что будут запускать "адаптивный
карантин" (введение усиленного карантина в отдельных регионах, а не в целом
по стране).
Эксперты оценили для издания "Комментарии" эти решения и возможные
риски, связанные с ними.
Экономический эксперт, координатор гражданской инициативы "Рух
бізнесу України" Андрей Гарнат принял сегодня участие в акции у стен Кабмина,
где представители малого и среднего бизнеса (МСБ) требовали восстановить их
конституционное право работать. У него, как у многих украинских
предпринимателей, очень критическое отношение к мерам, принимаем правительством
в рамках противодействия коронавирусной инфекции.
"Те карантинные меры, которые непродуманно и жестко приняло
правительство, на сегодняшний день фактически убили работу МСБ в Украине. И они
продолжают гробить малые предприятия, увеличивать количество уволенных
сотрудников, – подчеркивает Андрей Гарнат. – Безработица в Украине уже выросла
до 15%, а через пару недель может составить 20% от 16-18 миллионов
трудоспособного населения Украины. Правительство пытается смягчать карантинные
меры точечным открытием определенных секторов. Но это не возымеет должного
влияния, не запустит снова экономику. Малые, средние, крупные компании –
экономически связаны. И если не работает какое-то звено из данной цепочки, не
будет работать нормально и вся цепочка".
По словам эксперта, единственно верное решение на сегодня –
полностью возобновить работу МСБ. Это даст возможность предприятиям, которые
закрылись, постепенно восстановиться – и к концу второго квартала хотя бы
частично начать наполнять бюджет страны.
"Предложения, которые анонсируются правительством как смягчение
карантинных мер, несут в себе определенные риски, – отмечает Андрей Гарнат. – К
примеру, решения об открытии рынков, торговых точек, будут принимать чиновники
на местах. В частности, это будет регулироваться решением соответствующих
территориальных органов Госпродпотребслужбы. Именно им дано право решать –
соблюдают или нет предприниматели противоэпидемические требования. А мы
прекрасно знаем, чем чревато такое ручное управление. Уже на первом этапе оно
вылезет предпринимателям в необходимость давать взятки".
Предложение об "адаптивном карантине" было бы, по словам эксперта,
рациональным, если бы не одно существенное "но".
"В Украине в виду отсутствия достаточно количества тестов,
отсутствует и реальная статистика по количеству зараженных людей, –
подчеркивает Гарнат. – Соответственно, правительство имеет возможность
манипулировать статистикой в ту или иную сторону. И пока мы видим манипуляции в
сторону нагнетания истерии, связанной с ситуацией с коронавирусом".
Экономист в Экономическом дискуссионном клубе Игорь Гарбарук
уверен, что правительство как минимум на неделю-полторы опоздало с ослаблением
карантинных мер.
"Довели представителей МСБ "до ручки", те начали выходить на акции
протеста. А ведь всего этого можно было избежать, – отмечает эксперт. – Да и
вообще – лишать предпринимателей возможности работать, отбирать у них это
конституционное право, было изначально неверным решением. Просто защитные меры
(маски, дезинфекция, дистанционный режим) следовало переносить на рабочие
место. В супермаркетах же это работает? Почему не может работать на рынках, в
салонах, в кафе и так далее… А так – мы получили не конкурентные отношения,
несправедливость. Двойные стандарты. Когда определенные супермаркеты и
строительные сети работают, когда известный мировой бренд торгует кофе и
бутербродами, а армия отечественных предпринимателей лишена такой возможности…
Так что и "адаптивный карантин", как мне кажется, должен не закрывать МСБ, а
делать более адаптированным к усиленным карантинным мерам то или иное рабочее
место".
По словам Игоря Гарбарука, мало дать возможность рынкам (и не
только им) работать. Государство должно компенсировать представителям МСБ
понесенные ими из-за карантинных запретов убытки.
"Чтобы МСБ возобновил те позиции, которые были утрачены, нужна
помощь от государства. К примеру, – единоразовые беспроцентные дотации.
Определенные субсидии – порядка 25 тысяч гривень каждому предпринимателю. Чтобы
люди могли хотя бы совершить предоплату за товар, – поясняет экономист. – Для
мелкого бизнеса следует запустить госпрограмму льготного кредитования на 6-8
месяцев. Этим уже должны заниматься НБУ, Минфин, привлекая и коммерческие
банки. А то у нас много думают и говорят, но мало делают".
Главный аспект госпомощи, по мнению Гарбарука, должен сейчас
сосредоточиться на аграрном секторе. Том самом, мелкий сегмент которого из-за "карантинно"
закрытых рынков вынужден был буквально выбрасывать ранние овощи.
"Вопрос продовольственной безопасности крайне важен на сегодня, –
подчеркивает эксперт. – Нужно обеспечить необходимым количеством продуктов стол
украинцев. Причем продукт должен быть национального производства – качественный
и по минимальной цене. А для этого нужно просто дать возможность
предпринимателям торговать, а потребителям – иметь возможность выбора (покупать
в супермаркетах, на рынках или в маленьких овощных киосках). Нужно помочь
нацбизнесу подняться с колен и начать развиваться. Вернуть предпринимателям
конституционное право работать. Запрещая – компенсируй. Помогай".
Решения, принятые правительством Украины под давлением людей,
которые вышли на стихийные акции протеста во многих городах страны с
требованиями отрыть продовольственные рынки, сложно назвать своевременными,
считает политтехнолог Александр Кондратенко. По словам эксперта, они приняты
лишь для того, чтобы снять градус напряжения в обществе.
"Давление на власть как инструмент – работает, так что его будут
использовать и в дальнейшем, – прогнозирует Александр Кондратенко. –
Избирательная политика правительства страны приведет к очередному недовольству
в различных, жизненно важных сферах. И в
ближайшее время на акции протестов выйдут другие, ведь невооруженным глазом
видна несправедливость: крупные сети торгуют импортом, а украинские
предприниматели несут убытки".
Политтехнолог отмечает, что по сей день часть населения не
придерживается даже элементарных правил карантина.
"И я согласен с категорической позицией медиков в том, что в
условиях пандемии открытие рынков чревато новыми вспышками COVID-19. Но,
несмотря на опасность, требования людей вполне понятны: одним нужно как-то выживать
в этих условиях, другим – малому и среднему бизнесу – сохранить его и рабочие
места, – поясняет Александр Кондратенко. – Тем временем правительство и
президент стремительными темпами теряют доверие населения. Проседание рейтингов
пропрезидентской партии позволит оппонентам взять реванш осенью на местных
выборах. А в случае, если ситуация в экономике окончательно выйдет из-под
контроля, можно ожидать и досрочных парламентских".
Ранее "Комментарии" писали,
что Кабинет министров Украины в среду, 29 апреля,
поддержал критерии, разработанные Министерством здравоохранения и Министерством
экономики, которые позволяют
рынкам возобновить свою деятельность.
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