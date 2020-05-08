Обыски в Харьковском горсовете: насколько они связаны с «карантинными» выпадами Кернеса

В Харьковском горсовете сегодня, 8 мая, проводили обыски – якобы по хищениям на освещении города по договорам на общую сумму 28 млн грн, сообщает прокуратура области. Возможно, это и не связано с "карантинными" выпадами мэра Геннадия Кернеса в адрес центральной власти, но совпадение получилось интересным. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", какие меры воздействия может "включить" Киев, пытаясь не дать ситуации на местах выйти из-под контроля, и чем могут ответить местные элиты.



Обыски в Харьковском горсовете не случайны

Руководитель Фонда "Украинская политика" Константин Бондаренко считает неслучайными обыски в горсовете вскоре после заявлений Кернеса о том, что Харьков либо включит метро раньше, чем позволит Киев, либо пусть правительство компенсировать потери.

"Мы видим, что происходит такое себе ассиметричное противостояние. Вполне закономерное для года местных выборов, – поясняет политэксперт. – Киев хочет показать, что должно быть единоначалие, а мэры – что они хозяева ситуации на местах. И карантинные мероприятия, введенные правительством в рамках борьбы с пандемией и вызвавшие немало вопросов, стали просто поводом. Даже если бы их не было, противостояние между местной властью (особенно властью городов-миллионников) и центром обострялось бы".

По мнению Константина Бондаренко, теперь стоит ждать ассиметричных действий со стороны Кернеса.

"Это могут быть не просто очередные острые заявления, но и, к примеру, работа на выражение недоверия главе ОГА – ставленнику Киева, – поясняет эксперт. – В любом случае, отношения будут обостряться. Хоть я считаю, что Зеленскому надо было бы наоборот сделать ставку на руководителей городов-миллионников. Но мирного пакта, похоже, не случилось. Думаю, вскоре стоит ждать очередных вспышек конфликтов по линии местная власть – центральная власть".

Обыски в Харьковском горсовете: рычаги влияния

Эксперт корпорации стратегического консалтинга "Гардарика" Константин Матвиенко подчеркивает: "У центральной власти, безусловно, есть определенные рычаги влияния на местные элиты. Но тут важно понимать, с какой целью они применяются".

По словам эксперта, часто (и при Кучме, и при Януковиче, и при Порошенко) центральные власти брали под контроль местную власть, чтобы контролировать коррупционные потоки.

"При Зеленском ситуация особо не изменилась. Хотя, нужно отметить, новая власть не тормозит создание ОТГ, обозначая административно-территориальные границы и размывая тем самым полномочия районных и областных советов, – подчеркивает Константин Матвиенко. – Всё больше ресурсов остается в распоряжении громад. И это не только деньги, но и земля, а также коммунальная собственность – то же самое, с контролем над чем Киев не хочет расставаться. А потому и пытаются создать новую – не административную, а партийную – вертикаль. Для чего нужно создавать партию, которая влияла бы на местные ресурсы".

Местные власти, по мнению эксперта, могут ответить или криминальными войнами (в том числе коррумпируя очередного "ревизора" из центра), или давать отпор, опираясь на местные громады.

"К примеру, проецируя в общество меседжи о желании наложить "киевскую лапу" на ресурс местных громад, – поясняет Константин Матвиенко. – И Кличко, и Кернес, и Труханов, и другие заинтересованы в том, чтобы максимум местных ресурсов оставались при них. А центральной власти это, понятно, не нравится".

В идеале, считает эксперт, центральной власти следовало бы демократизировать страну через согласованный с экспертами, без подводных камней, Избирательный кодекс, через нефальсификацию выборов, через защиту местных активистов от криминала.

"Именно для этого существуют полиция и СБУ, – подчеркивает Константин Матвиенко. – Используют ли их сейчас по другому назначению? Судя по данным СМИ, – такое случается".

Обыски в Харьковском горсовете: суть конфликта

Аналитик Фонда общественной дипломатии Александра Решмедилова предлагает рассматривать вопрос не как недопонимание, конфликт между центральной властью (официальным Киевом) и городом-миллионником Харьковом. А как вообще конфликт на уровне центр – местные власти.

"Карантин в происходящем играет достаточно серьезную роль, – отмечает Александра Решмедилова. – Мы находим в преддверии крупного скандала, связанного с распределением гуманитарной помощи от центра на места. Далеко не везде это было справедливо. Далеко не везде – честно. Как и сами карантинные меры. Так что скандал будет набирать обороты. И "кейс Черкасс", равно как "кейс Харькова" – это только начало".

Центр будет пытаться действовать силовыми методами. Но не факт, что это сработает.

"Обыски в Харькове могут не ограничиться горсоветом. Появляется инсайдерская информация, что обыски могут пройти у ряда мэров. Харьков, Днепр, возможно еще где-то. Но местная власть не даст себя легко "заламать". Показателен пример с тем же мэром Черкасс, которого вызывали на допрос, но не испугали этим. С мэром Покрова, за которого вступились другие градоначальники и фактически отбили у системы, – отмечает эксперт. – Всё, что происходит, может быть звеньями большой цепи. Противостояние центральной и местной власти нарастает. И чем ближе к осени с намеченными на октябрь выборами (правила игры которых до сих пор не ясны, при этом средств на них заложили вдвое меньше, чем планировали), тем острее будет это противостояние".

Ранее "Комментарии" писали, что мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что собирается запустить метро в Харькове уже с 12 мая.

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