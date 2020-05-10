"Мне смешно за этим наблюдать": Саакашвили рассказал о своих отношениях с Порошенко

Новоназначенный глава Исполнительного комитета по реформам Михаил Саакашвили обозначил, что его отношения с пятым президентом Петром Порошенко, который буквально выдворил его из Украины и лишил гражданства, остаются натянутыми, а встречи с ним - редкими и случайными. Об этом передает "24 канал".

Так, по словам экс-президента Грузии, со своим бывшим украинским коллегой он не встречается, а в последний раз столкнулся с Порошенко внезапно на джазовом фестивале во Львове.

"Когда он меня увидел, то с такой скоростью бежал, что мне было очень смешно за этим наблюдать. У меня нет и желания с ним общаться, думаю, эта страница моей жизни уже перевернута", - отметил Саакашвили.

Традиционно "глава реформ" добавил, что Порошенко и его окружение использовали власть исключительно в собственных меркантильных целях, наживаясь за счет государства. Саакашвили подчеркнул, что для пятого президента на первом месте стояли его бизнес-интересы и на Банковую в Аппарат главы государства нередко наведывались предприниматели, которые выступали партнерами Порошенко, никак не связанные с политикой.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Михаил Саакашвили поделился своими планами на реализацию новой должности, которую ему доверил президент Владимир Зеленский.

"В Украине грядет большой кризис. Он связан, прежде всего, с коронавирусом. Сейчас, чтобы помочь нашей экономике, необходимо освободить бизнес от административного вмешательства. Самое главное - дать свободу. Первоначально, нужно избавить бизнес от бессмысленного регулирования в налоговой сфере и таможни", - заявил экстравагантный политик.



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