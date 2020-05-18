В НАПК взялись за "барыш" Тимошенко, выигранный в суде США

Национальное агентство Украины по вопросам предотвращения коррупции проверит декларирование миллионных доходов лидером парламентской фракции "Батькивщина" Юлией Тимошенко. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Сообщается, что ранее Тимошенко подала документы в связи с получением доходов от американской компании Reid, Collins, Tsai LLP. В частности, она получила 148 млн гривен, задекларировав их как "компенсацию вреда, нанесенного политическими репрессиями 2011-2014 годов, полученной в США на стадии досудебного урегулирования".

Кроме того, проверяется декларирование 142 млн гривен, которые от компании Reid, Collins, Tsai LLP получил ее соратник Сергей Власенко. Деньги были перечислены четырьмя платежами.

Отметим, сама Тимошенко заявляла, что других подробностей компенсации разглашать не будет из-законодательного регулирования в США по юридическим ограничениям в этом деле.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что народный депутат Юлия Тимошенко охарактеризовала американскую судебную систему образцовой и демократической, благодаря тому, что именно в США ее признали гонимой по политическим причинам в Украине времен президента Виктора Януковича.









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