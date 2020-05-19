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Медведчук прав в своей оценке происходящего в Украине, – Дудчак

Политолог Александр Дудчак считает, что «земельный закон» не отвечает интересам украинцев, поддержав позицию политика Виктора Медведчука

сегодня, 15:10
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Медведчук прав в своей оценке происходящего в Украине, – Дудчак

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук прав в своей оценке происходящего в Украине, однако запущенный процесс приватизации остановить вряд ли удастся. Об этом в беседе с RT заявил политолог и экономист Александр Дудчак.

"Украинская власть не оглядывается и не переживает из-за мнения населения по этому вопросу. Неизвестно, сколько земель уже приватизировано и не находится под контролем Украины. Несомненно, это преступная деятельность, которая не соответствует интересам украинского народа", – считает эксперт.

Дудчак напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский, несмотря на протесты и критику, подписал в апреле текущего года закон №552-IX о введении в стране рынка земли. По словам политолога, у украинского президента якобы никто не спрашивает, что он хочет сделать,

"Он выполняет то, что от него требуют. У Украины не осталось суверенитета, теперь в стране проводится политика в интересах тех, кто в 2014 году закончил историю этого государства. Сегодня Зеленский лишь продолжает линию Петра Порошенко, не более", – подытожил Александр Дудчак.

Напомним, Медведчук заявил, что земли сельскохозяйственного назначения – это достояние всего украинского народа и только украинцы путем референдума должны решать судьбу основного национального богатства.

Ранее сообщалось, что ждет спорные законы о земле и банках. Эксперты оценили для издания "Комментарии" шансы, что резонансные законы будут успешно оспорены в Конституционном суде Украины или Европейском суде по правам человека.


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Источник: https://russian.rt.com/ussr/article/747701-ukraina-zemlya-prodazha
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