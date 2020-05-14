Что ждет спорные законы о земле и банках: судебные перспективы

Украинский парламент поддержал в условиях карантина законы об открытии рынка земли и о регулировании банковской деятельности, принятие которых было обязательным для продолжения сотрудничества с МВФ.

"С законами должны разобраться авторитетные юристы"

Эксперт Украинского института политики Владислав Дзивидзинский уверен, что окончательное слово в данном вопросе должно быть за авторитетными и компетентными юристами высшего уровня. Лишь они могут дать аргументированные оценки касательно соответствия принятых законов Конституции Украины.

"Как политэксперт я вижу несоответствие и земельного, и банковского закона Конституции Украины по целому ряду факторов, – говорит Владислав Дзивидзинский. – К тому же, они не учитывают основополагающие базисные права, которые Украина задекларировала, обязуясь выполнять в рамках норм международного права. А именно – права на частную собственность".

Эксперт отмечает еще один немаловажный момент: парламент, прежде всего, должен отображать волю народа и отставить интересы государства и граждан.

"А по факту всем очевидно, что депутаты принятием озвученных законов отстаивали интересы МВФ, – подчеркивает Владислав Дзивидзинский. – И это означает, что парламент, в принципе, принимает неправомерные решения, т.к. фактически мнение его работодателя – украинского народа – не является первичным. Если власть, прикрываясь необходимостью стабилизации ситуации в экономике за счет кредитов МВФ, идет на такие шаги (нам нужны деньги – иначе у нас будет всё плохо), то должен существовать способ в виде того же референдума, который позволит гражданам понять, какой ценой мы можем стабилизировать экономику".

По мнению эксперта УИП, следует дать право гражданам выбирать: мы хотим иметь гарантированное право собственности и владеть своей землей – или согласны пожертвовать этим ради краткосрочной экономической стабилизации.

"Законы о рынке земли и банках имеют вероятность отмены и в КСУ и ЕСПЧ, – уверен Владислав Дзивидзинский. – Более того, я не исключаю вероятность, что принятие законов и политических решений с высокой вероятностью их последующей отмены являются непрямой, но технологией решения актуальных проблем".

"При принятии законов допускались нарушения"

По словам руководящего партнера в юридической фирме Patriot.Legal Дениса Бондара, во время принятия закона об открытии рынка земли многими депутатами были зафиксированы нарушения – как закона о регламенте ВРУ, так и разъяснения КСУ, что ВР не может рассматривать ни один вопрос, если в зале присутствует менее 226 народных депутатов.

"Что касается банковского закона, то все мы помним слова главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии о том, что они знают, что принятие этого законопроекта может нарушать Конституцию Украины. Но готовы на это идти, – отмечает Денис Бондар. – В этом законопроекте есть очень противоречивая норма, которая делает решение НБУ о выводе банка с рынка окончательным. Таким образом, нарушается принцип верховенства права, делается невозможным оспаривание решения НБУ, даже если владельцы банка будут считать его незаконным. Хоть в любом правовом государстве решение суда по спорным правоотношениям является правдой в последней инстанции".

Вероятность оспаривания в КСУ закона об открытии рынка земли, по мнению юридического эксперта, крайне мала.

"Отдельные процедурные нарушения при принятии закона, возможно, не будут учитываться, так как они не влияют на саму суть закона и не делают отдельные положения законами, такими которые противоречат Конституции Украины", – поясняет Денис Бондар.

А вот вероятность оспаривания закона о регулировании банковской деятельности значительно выше, так как отдельные его положения прямо нарушают Конституцию Украины.

"Не стоит забывать, что принятие этих двух законов – это крайне политизированные решения. И есть вероятность, что мы будем наблюдать давление на КСУ в той или иной форме, – отмечает эксперт. – Однако не стоит забывать и о последних решениях Конституционного суда касательно неконституционности отдельных законопроектов, которые принимались в турборежиме "Слугой народа". Такие крайне объективные и вынесенные на основании Конституции Украины решения дают основания предполагать, что решение и по этим двум резонансным законам будет вынесено на основании закона, а не политической необходимости".

"Шансы на обжалования весьма велики"

Закон об открытии рынка земли общественный деятель, кандидат юридических наук Сергей Войченко считает и принятым с нарушениями, и неуместным – в том смысле, что большинство граждан и не поддерживают, а экономического эффекта он не даст.

"Сам закон принимался с нарушением процедуры. Да еще и с открытым давлением из-за границы. С точки зрения легитимности он – крайне уязвим, – подчеркивает Сергей Войченко. – С учетом того факта, что в Украине есть прецедент отмены даже действующих поправок в Конституцию задним числом, можно предположить, что и этот закон станет в будущем или объектом просмотра или политической мишенью на многие годы вперед".

По мнению эксперта, критику "земельного закона", равно как обещания отменить или изменить его мы увидим не в одной политической программе партии или кандидата в президенты.

"К чему это приведет? А к тому, что добросовестные покупатели и инвесторы, которые дорожат своей репутацией, на земельный рынок Украины просто не зайдут, – поясняет Сергей Войченко. – Главными игроками станут чиновники-коррупционеры, местные агрохолдинги с сомнительной репутацией и рейдеры – как в лице национальных представителей, так и зарубежных инвест-фондов с подмоченной репутацией, вроде Фонда Сороса и его дочерних структур. В итоге земля станет предметом спекуляций и эксплуатации, но не объектом инвестиций и не полигоном природно-сберегательных технологий нового технопорядка. Никто не будет делать долгосрочных капиталовложений в актив, который по сути своей является краденым имуществом или в отношении которого будет постоянная неопределенность. Это же в свою очередь будет снижать цену на рынке".

Эксперт уверен, что закон об открытии рынка земли будет оспариваться еще и потому, что его принимали с определенными процедурными нарушениями.

"Например одним из оснований станет то, что внеочередное заседание ВР проводилось 30 марта, а закон фактически был проголосован 31 марта. То есть, не в тот день, когда проведено заседание парламента", – говорит Сергей Войченко.

Что касается закона о банках и банковской деятельности, то, по словам эксперта, была применена процедура, которая запрещена Конституцией – закон не имеет обратной силы, а для принятия этого законопроекта было специально изменено законодательство, чтобы провести такое голосование.

"Таким образом, шансы на обжалование этих законов достаточно высоки, – считает Сергей Войченко. – Тем более, мы теперь неоднократно будем слышать от политиков, которые идут во власть, обещания об отмене рынка земли. Закон о банках и банковской деятельности будет менее политизирован, но ряд владельцев банков могут настаивать, что их права были нарушены принятиям этого закона. В том числе, дойдя до Европейского суда по правам человека".

Ранее портал "Комментарии" публиковал материал о политических и экономических последствиях принятых законов о рынке земли и банках.

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