Укрпочта как аналог банка: плюсы и минусы решения парламента

Верховная Рада поддержала сегодня за основу законопроект № 2788-д, который может позволить "Укрпочте" предоставлять банковские услуги. Эксперты оценили для издания "Комментарии" открывающиеся перспективы.

Отметим, что Национальный банк Украины (НБУ) выступает против принятия данного законопроекта. В свою очередь, гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский приводил контраргументы на опасения, высказанные представителями НБУ.

"Не вижу никаких минусов"

Юридический эксперт, научный советник адвокатского объединения Barristers Борис Бабин подчеркивает, что предоставление национальному почтовому оператору отдельных банковских услуг (обмен валют, депозиты, продажа инвестиционных монет) является распространенной мировой практикой.

"Не вижу в такой деятельности "Укрпочты", разрешенной сотням частных финансовых учреждений, никакого риска, – говорит Борис Бабин. – Не вижу никаких минусов. Плюс же заключается в наличии отделений "Укрпочты" практически во всех селах или отдаленных частях населенных пунктов страны".

НБУ, по мнению юридического эксперта, сопротивляется, потому что возникает мощное финансовое учреждение, которое будет подконтрольно не ему, а одному из министерств.

"Укрпочта" же, подчеркивает Борис Бабин, будет конкурентом не самому НБУ, а нынешним государственным банкам (депозиты физических лиц), а также мелким частным финансовым учреждениям (обмен валют).

"Напомню, что отдельные функции финансового учреждения – такие как денежные переводы и платежи на счета – "Укрпочта" осуществляет уже давно. И проблем не возникало", – отмечает эксперт.

"Предоставление почтой банковских услуг – это не ноу-хау, это мировой опыт"

Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины, народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников напоминает, что "Укрпочта" даже в нынешних непростых условиях имеет серьезную сеть почтовых отделений, а также фактически курьерской (персональной) доставки – с помощью почтальонов.

"С точки зрения наличия такого рода коммуникаций, подобной сети – новые услуги в арсенале "Укрпочта" – только плюс. Люди, которые по разным причинам не ходят в отделение банка, получат возможность получить соответствующие услуги в отделении почты. Фактически речь идет о продвижении банковских услуг в широкие слои населения, – говорит Алексей Плотников. – В проекте закона прописана возможность физлицам открывать на договорной основе почтовые счета для хранения средств и осуществления расчетных операций с помощью платежных инструментов (согласно условиям договора и законодательства Украины). А юрлица получат право открывать почтовые счета для осуществления всех видов расчетных операций в порядке, установленном тем самым НБУ, который противится принятию данного закона".

По мнению экономиста, возражения НБУ связаны с тем, что тот не желает плодить конкуренцию для банковского сектора.

"Между тем, в тех же Германии, Австрии, есть почтовые банки, которые зарекомендовали себя как вполне успешные учреждения. Предоставление почтой банковских услуг – это не ноу-хау, это мировой опыт. Украина просто следует взять лучшее – и применять с учетом наших реалий", – резюмирует Алексей Плотников.

"Фактически, более 10 млн украинцев находятся вне доступа к банковским услугам"

Доктор экономических наук, генеральный директор группы компаний Advanter Group Андрей Длигач называет возможность "Укрпочте" оказывать банковские услуги шагом вперед к белой экономике и равным правам.

"В то время, когда банковские отделения массово сокращаются, поскольку люди в городах всё больше пользуются диджитализированным банкингом, в сельской местности ни отделений, ни банкоматов не появляется, – подчеркивает Андрей Длигач. – Фактически, более 10 миллионов украинцев находятся вне доступа к банковским услугам".

По оценкам представителей Advanter Group, благодаря принятию закона 2788-д появляется возможность включить около 20 млрд грн в официализированную экономику, повысить уровень финансовой грамотности и самостоятельности граждан и дать им возможности доступа до современных инструментов онлайн торговли.

"Также это позволит сохранить значительную часть отделений "Укрпочты", – говорит Андрей Длигач. – По нашим оценкам, уровень конкурентного вызова государственным банкам будет достаточным для их активизации и повышения уровня клиентского сервиса".

Напомним, в Нацбанке рассказали, почему выступают против банковской реформы Укрпочты.

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