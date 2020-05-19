Порошенко пытался выкупить записи с Байденом за $50 млн — источник

Бывший президент Украины Петр Порошенко якобы пытался выкупить скандальные записи переговоров с бывшим вице-президентом США Джо Байденом. Об этом сообщили в Telegram-канале "Легитимный" со ссылкой на свой источник.

Источник сообщает, что Петр Порошенко пытался купить записи у народного депутата Андрея Деркача, который и опубликовал их сегодня, 19 мая. Также появилась информация, что бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко знал о существовании этих записей, слышал их и даже озвучивал некоторые тезисы.

Среди прочего источник рассказал, что пятый президент Украины Петр Порошенко готов был заплатить 50 миллионов долларов за уничтожение скандальных записей разговора, но представители действующего президента США Дональда Трампа сделали более выгодное предложение.

Авторы публикации считают, что украинские правоохранители могут рассмотреть в этом разговоре признаки государственной измены Петра Порошенко.

Как сообщал портал "Комментарии", эксперты полагают, что слив переговоров Петра Порошенко и Джо Байдена может стать предвестником больших изменений в украинской политике.

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