«Российская провокация»: партия Порошенко отреагировала на публикацию записей его разговора с Байденом

Партия Европейская солидарность назвала опубликованные записи разговора якобы бывшего президента Украины Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом российской провокацией. Об этом сообщили в издании 5 канал.

По словам представителей партии Европейская солидарность, лидером которой является пятый президент Украины Петр Порошенко, эти записи "не имеют ничего общего с реальностью". Также в партии добавили, что записи опубликовали с целью подорвать двухпартийную поддержку Украины со стороны США.

Во вторник, 19 мая, народный депутат Андрей Деркач опубликовал аудиозаписи, которые, как утверждает политик, демонстрируют влияние бывшего вице-президента США Джо Байдена на бывшего президента Украины Петра Порошенко во время его пребывания на должности. Украинские СМИ пишут, что именно под влиянием Байдена Порошенко решил уволить Виктора Шокина и назначить Юрия Луценко новым генеральным прокурором Украины.

Как сообщал портал "Комментарии", Порошенко пытался выкупить эти записи за 50 миллионов долларов.

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