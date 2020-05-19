«Российская провокация»: партия Порошенко отреагировала на публикацию записей его разговора с Байденом

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Партия Европейская солидарность назвала опубликованные
записи разговора якобы бывшего президента Украины Петра Порошенко с бывшим
вице-президентом США Джо Байденом российской провокацией. Об этом сообщили в
издании 5 канал.
По словам представителей партии Европейская солидарность,
лидером которой является пятый президент Украины Петр Порошенко, эти записи "не
имеют ничего общего с реальностью". Также в партии добавили, что записи
опубликовали с целью подорвать двухпартийную поддержку Украины со стороны США.
Во вторник, 19 мая, народный депутат Андрей Деркач
опубликовал аудиозаписи, которые, как утверждает политик, демонстрируют влияние
бывшего вице-президента США Джо Байдена на бывшего президента Украины Петра
Порошенко во время его пребывания на должности. Украинские СМИ пишут, что
именно под влиянием Байдена Порошенко решил уволить Виктора Шокина и назначить
Юрия Луценко новым генеральным прокурором Украины.
Как сообщал портал "Комментарии", Порошенко пытался выкупить
эти записи за 50 миллионов долларов.
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