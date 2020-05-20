Просто прекратить стрелять: Зеленский назвал условие прекращения войны на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Мариинском парке заявил, что если бы боевики на Донбассе перестали стрелять первыми, то война на востоке Украины уже закончилась бы.



Зеленский заявил, что в нашей стране очень крепкая армия, но наши военные не провоцируют и не открывают огонь первыми.

"Если бы по нас просто перестали стрелять, согласно нашим договоренностям в Минском и Нормандском формате, то все закончилось бы. Но они не знают, что с ними потом будет. Я имею ввиду боевиков, простые люди не знают каждый день, что с ними будет", – сказал президент.

В частности, глава государства обратил внимание на ситуацию с коронавирусом. Зеленский отметил, что у него есть информация о людях, которых там незаконно хоронят. Он также рассказал, что правительство Украины предлагало жителям оккупированных территорий Донбасса помощь, но они ее не приняли. В то же время у них нет инфекционных больниц и нужного количества коек для борьбы с COVID-19.

Владимир Зеленский заявил, что влияние боевиков есть только у Российской Федерации. Он уверен, что все, что они делают, их провокации, происходят лишь из-за того, что они находятся в условиях гуманитарного кризиса и не знают, что делать с коронавирусом.

Ровно год назад, 20 мая 2019 года, Владимир Зеленский принес присягу президента Украины в Верховной Раде и официально приступил к исполнению обязанностей. По этому поводу гарант созвал большую пресс-конференцию и выразил готовность в течение более двух часов отвечать на вопросы журналистов. Журналисты "Комментариев" детально освещают мероприятие.

Напомним, эксперты спрогнозировали для издания "Комментарии", чего можно ожидать во время пресс-конференции Владимира Зеленского по итогам года президентства.

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