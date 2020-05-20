Просто прекратить стрелять: Зеленский назвал условие прекращения войны на Донбассе

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Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в
Мариинском парке заявил, что если бы боевики на Донбассе перестали стрелять
первыми, то война на востоке Украины уже закончилась бы.
Зеленский заявил, что в нашей стране очень крепкая армия, но наши военные
не провоцируют и не открывают огонь первыми.
"Если бы по нас просто перестали стрелять, согласно нашим договоренностям в
Минском и Нормандском формате, то все закончилось бы. Но они не знают, что с
ними потом будет. Я имею ввиду боевиков, простые люди не знают каждый день, что
с ними будет", – сказал президент.
В частности, глава государства обратил внимание на ситуацию с
коронавирусом. Зеленский отметил, что у него есть информация о людях, которых
там незаконно хоронят. Он также рассказал, что правительство Украины предлагало
жителям оккупированных территорий Донбасса помощь, но они ее не приняли. В то
же время у них нет инфекционных больниц и нужного количества коек для борьбы с COVID-19.
Владимир Зеленский заявил, что влияние боевиков есть только у Российской
Федерации. Он уверен, что все, что они делают, их провокации, происходят лишь
из-за того, что они находятся в условиях гуманитарного кризиса и не знают, что
делать с коронавирусом.
Ровно год назад, 20 мая 2019 года, Владимир Зеленский принес присягу
президента Украины в Верховной Раде и официально приступил к исполнению
обязанностей. По этому поводу гарант созвал большую пресс-конференцию и выразил
готовность в течение более двух часов отвечать на вопросы журналистов. Журналисты
"Комментариев" детально освещают мероприятие.
Напомним, эксперты
спрогнозировали для издания "Комментарии", чего можно ожидать во время пресс-конференции
Владимира Зеленского по итогам года президентства.
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