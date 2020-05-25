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Главная Новости Политика внутренняя политика У Авакова создали новый "секретный" департамент полиции
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У Авакова создали новый "секретный" департамент полиции

В МВД всю информацию о Департаменте защиты интересов общества и государства назвали служебной и раскрывать не стали

сегодня, 13:40
Автор:

• Елена Волкова

У Авакова создали новый "секретный" департамент полиции

В МВД под руководством Арсена Авакова появилось новое подразделение - Департамент защиты интересов общества и государства. Однако ни его функции, ни полномочия, ни структуру  не раскрывают - говорится в ответе Национальной полиции на запрос Центра противодействия коррупции.

В ЦПК говорят, что запросили информацию о создании нового подразделения МВД, однако в полиции всю конкретную информацию назвали служебной и не стали предавать огласке. В центре предполагают, что новый орган "унаследовал функции экономического", который ранее расформировали, но будет работать за ширмой "служебной информации".

Ранее “Комментарии” сообщали о том, что глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков является мощным министром, по мнению украинского президента Владимира Зеленского. Об этом гарант рассказал на пресс-конференции по итогам своего года президентства.

Также мы писали, что министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что еще несколько месяцев Украина будет жить в режиме "мягких шагов" выхода из карантина. По словам министра, пока у нас не будет вакцины и протоколов лечения, которые гарантируют 99,9% больным выздоровление, украинцы должны выходить из карантина осторожно. Однако Аваков отметил, что Украина выходит из ситуации с коронавирусной эпидемией достаточно достойно, потому что вовремя были приняты правильные меры и введен карантин.


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Источник: https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/05/25/7253056/
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